إصابة مسنة بجروح خطيرة بإطلاق نار في قلنسوة

تأتي هذه الحوادث في ظل استمرار موجة العنف التي تضرب البلدات العربية، مع تزايد جرائم إطلاق النار وتعدد ضحاياها، وسط تصاعد المطالبات بوضع حد لانتشار الجريمة وتعزيز إجراءات مكافحة العصابات والسلاح غير المرخص.

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، فجر اليوم الأحد، بجروح خطيرة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار قرب منزلها في بلدة قلنسوة بالمثلث الجنوبي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء الإسعافات الأولية للمصابة، قبل نقلها إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال العلاج، فيما لم تتضح بعد ملابسات إطلاق النار.

وفي سياق جرائم إطلاق النار، أُصيب رجل يبلغ من العمر 42 عاما، مساء السبت، بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادث عنف في مدينة سخنين.

ووفق بيان صادر عن نجمة داود الحمراء، تلقى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 21:49 بلاغا حول وصول المصاب إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت له الطواقم الطبية الإسعافات الأولية.

ونقل المصاب بعد ذلك إلى المركز الطبي للجليل في نهاريا لاستكمال العلاج، حيث يعاني من إصابة نافذة.

شهدت مدينة الناصرة خلال 24 ساعة، الأسبوع الماضي، تصعيدا خطيرً في جرائم العنف، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم شاب قتل جراء تعرضه لإطلاق نار.

158 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي خلال العام الجاري

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 158 قتيلا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة، وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة الإسرائيلية والحكومة، على التحقيق في معظم جرائم القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتواصل جرائم القتل حصد أرواح المواطنين العرب، في ظل ارتفاع متواصل في الحصيلة السنوية للضحايا، واستمرار حالة القلق التي تعصف بالمجتمع العربي.