إصابتان في تصادم حافلة وشاحنة قرب الجلبوع

أصيب شخصان، أحدهما بجروح خطيرة، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم وجهاً لوجه بين حافلة وشاحنة على شارع 675 قرب جبال الجلبوع.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب شخصان بجروح، أحدهما بجروح خطيرة، في حادث تصادم وقع صباح اليوم الأحد بين حافلة وشاحنة على شارع 675، بالقرب من جبال الجلبوع.

وأفادت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" الإسرائيلية أن ثلاثة طواقم من محطة الإطفاء في العفولة عملت على تخليص سائق الحافلة، الذي علق داخل مركبته بعد اصطدامها وجهاً لوجه بالشاحنة. وانحرفت الحافلة، التي لحقت بها أضرار جسيمة، إلى قناة محاذية للطريق، ما صعّب عمليات الإنقاذ.

وتمكنت طواقم الإطفاء من تخليص السائق بعد عدة دقائق، وكان واعيًا، قبل أن يُسلَّم إلى الطواقم الطبية لتلقي العلاج.

أما سائق الشاحنة، الذي وصفت إصابته بالخطيرة، فقد تمكن عابرو سبيل من تخليصه من المركبة قبل وصول طواقم الإطفاء، إذ لم يكن عالقًا داخلها.

وقال قائد عمليات الإطفاء في موقع الحادث، ميخائيل غولدنبيرغ، إن الحديث يدور عن تصادم وجهاً لوجه بين مركبتين ثقيلتين، مشيرًا إلى أنه "لحسن الحظ لم يكن هناك ركاب في الحافلة"، وأضاف أنه لو كانت الحافلة تقل ركابًا لكان الحادث قد أسفر عن عدد كبير من المصابين.

وأشار إلى أن الحادث وقع على بعد نحو 150 مترًا فقط من موقع حادث وقع قبل يومين، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بالغة الخطورة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.