باسل عباهرة.. من الاعتقال إلى الإدانة وانتظار الحكم الإثنين

من المقرّر أن تعلن المحكمة المركزية في حيفا، غدًا الإثنين، العقوبة بحق باسل عباهرة من عرابة البطوف، بعد إدانته بتهم أمنية في حزيران الماضي إثر محاكمة استمرت نحو عامين، وسط مطالبات من النيابة العامة بسجنه فوق 25 عامًا.

على مدار أكثر من عامين، تواصلت قضية الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف، منذ اعتقاله في آب/ أغسطس 2024، مرورًا بالتحقيقات وتقديم لائحة اتهام أمنية، وصولًا إلى محاكمته أمام المحكمة المركزية في حيفا وإدانته في حزيران/ يونيو 2026.

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وتدخل القضية الآن مرحلتها الأخيرة، مع انتظار قرار المحكمة المركزية في حيفا غدًا الإثنين بشأن العقوبة، في ظل مطالبة النيابة العامة بسجنه لأكثر من 25 عامًا.

الاعتقال فجرًا في عرابة البطوف

بدأت القضية فجر 12 آب/ أغسطس 2024، عندما داهمت قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" منزل باسل عباهرة في مدينة عرابة البطوف، واعتقلته بعد تفتيش للمنزل.

وكان عباهرة يبلغ من العمر 23 عامًا عند اعتقاله، وفي الساعات الأولى جرى عرضه أمام المحكمة، وطلبت الشرطة تمديد اعتقاله لمواصلة التحقيق في شبهات أمنية.

وفي تلك المرحلة، لم تكن جميع تفاصيل القضية متاحة للرأي العام، إذ جرى التحقيق معه في ملف ذي طابع أمني.

اعتقالات أخرى في القضية

لم تقتصر التحقيقات على عباهرة، فقد اعتُقل في إطار الملف ذاته قاصران من عرابة البطوف. وبحسب المعلومات التي نُشرت لاحقًا، اعتُقل أحد القاصرين في 26 آب/ أغسطس 2024، واعتُقل القاصر الثاني في 2 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.

ومع اتساع التحقيق بدأت تتضح حيثيات الملف شيئًا فشيئًا، إلى أن قررت النيابة تقديم لائحة اتهام ضد عباهرة والقاصرين.

لائحة الاتهام

في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد باسل عباهرة وقاصرين آخرين. وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا أمنية خطيرة، من بينها "حيازة أسلحة لأهداف إرهابية"، و"تشكيل أو إنشاء تنظيم"، و"حيازة سلاح بهدف القتل"، إلى جانب تهم مرتبطة بـ"التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية".

وفي ذلك الوقت، وصف محامي الدفاع إبراهيم كناعنة، الذي ترافع عن عباهرة في هذه المرحلة، التهم بأنها "خطيرة"، وأوضح أن هيئة الدفاع كانت بحاجة إلى الاطلاع على كامل مواد التحقيق والأدلة من أجل التعامل مع الملف.

ادعاء "الشاباك" والشرطة

بعد تقديم لائحة الاتهام، كشفت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن تفاصيل إضافية حول القضية. وبحسب رواية الأجهزة الأمنية، فقد كان عباهرة "متورطًا في التخطيط لتنفيذ هجوم في منطقة الجليل"، قالت السلطات إنه كان سيشمل "استخدام عبوات ناسفة وإطلاق النار على أهداف إسرائيلية". وادعت الشرطة "والشاباك" أن عباهرة عمل على إنشاء خلية، وأنه "شارك في التخطيط للعملية ومراقبة أهداف محتملة"، كما زعمت السلطات أنه "حصل على مساعدة من فلسطينيين من الضفة الغربية" قالت إن لديهم معرفة بتصنيع المتفجرات.

ووفق الرواية الأمنية، كان المخطط المزعوم يقوم على استخدام المتفجرات ثم إطلاق النار، الأمر الذي قالت السلطات إنه كان يمكن أن يؤدي إلى وقوع قتلى وإصابات. وتبقى هذه التفاصيل، منسوبة إلى الشرطة والشاباك والنيابة.

محاكمة استمرت نحو عامين

بعد تقديم لائحة الاتهام، بدأت الإجراءات القضائية أمام المحكمة المركزية في حيفا، واستمر اعتقال عباهرة خلال فترة المحاكمة.

وتواصلت جلسات المحكمة على مدار أشهر طويلة، وسط مناقشة الأدلة والاتهامات والمواد التي جمعتها النيابة خلال التحقيق.

وفي الوقت نفسه، كانت عائلة عباهرة تتابع القضية في ظروف صعبة، خصوصًا في ظل طول فترة الاعتقال والقيود المفروضة على الزيارات.

أول لقاء وجاهي مع العائلة بعد أشهر

في نيسان/ أبريل 2025، تمكنت عائلة باسل عباهرة من لقائه وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ نحو 9 أشهر من اعتقاله.

وجرى اللقاء في سجن مجدو، بالتزامن مع جلسة للمحكمة المركزية في حيفا. ونقلت وسائل إعلام عن والد عباهرة قلقه على وضع ابنه الصحي، وتحدث عن التغير الذي طرأ على مظهره ووزنه خلال فترة الاحتجاز.

وكانت هذه المرحلة واحدة من المحطات الإنسانية البارزة في القضية.

النيابة تطالب بأكثر من 25 عامًا

طالبت النيابة العامة خلال جلسة المرافعات بفرض عقوبة تتجاوز 25 عامًا من السجن على باسل عباهرة، معتبرة أن خطورة الأفعال التي أدين بها تستوجب عقوبة مشددة، واستندت إلى أحكام قضائية في ملفات أمنية أخرى.

في المقابل، رفض المحامي حسين منّاع، الموكل بالدفاع عن عباهرة في هذه المرحلة من المحاكمة، طلب النيابة، وقال: "إن القضايا التي استندت إليها (النيابة) تختلف عن ملف موكله، خصوصًا أنها تضمنت تفجيرات وسقوط قتلى وإصابات، في حين لا تتطابق وقائعها ونتائجها مع قضية عباهرة". وطالب منّاع المحكمة بفرض "عقوبة تتناسب مع الأفعال التي ثبتت بحق موكله وظروف القضية".