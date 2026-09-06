قلنسوة: احتجاج أمهات على سفريات ذوي الاحتياجات الخاصة والبلدية تعلّق الإضراب

احتجت أمهات في قلنسوة على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، فيما أعلنت البلدية تعليق الإضراب الذي كان مقررًا غدًا، على خلفية اتصالات مع وزارة التربية والتعليم بشأن قضايا التعليم والتمويل.

احتجت أمهات من مدينة قلنسوة اليوم الأحد على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، مطالبات البلدية بالعمل على تأمين وسائل النقل باعتبارها حقًا أساسيًا للطلاب.

وقالت الأمهات إن "من غير المعقول افتتاح العام الدراسي من دون سفريات"، مطالِبات البلدية بتحمل مسؤولياتها، ومؤكدات أنهن لن يصمتن وسيواصلن نضالهن حتى إيجاد حل للمشكلة.

وفي ظل الاحتجاجات، أعلنت بلدية قلنسوة، اليوم الأحد، تعليق الإضراب الذي كان مقررًا غدًا الإثنين في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين في المدينة، وذلك عقب اجتماع عُقد عبر تطبيق "زوم" واتصالات مع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع تناول المبلغ الذي جرى تقليصه وسحبه في إطار مشروع "براعم" خلال العام الدراسي 2022-2023، مشيرة إلى أنه تقرر متابعة الموضوع وفحص طلب البلدية وسبل معالجته، على أن تُحدد الخطوات المقبلة وفقًا لنتائج المتابعة والتطورات.

وأكدت البلدية أن قرار تعليق الإضراب يأتي حرصًا على تمكين الطلاب والطالبات والهيئات الإدارية والتدريسية والتربوية من مواصلة العام الدراسي بصورة طبيعية "حتى إشعار آخر".

وكانت البلدية قد أوضحت، في بيان سابق بشأن أزمة السفريات، أن "مقاول السفريات هو من أوقف العمل"، رغم أن البلدية غير مدينة له.

وتقدمت البلدية بالشكر إلى مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، د. شيرين ناطور حافي، على تدخلها وجهودها في محاولة معالجة الموضوع، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مستجدات وتطورات بهذا الشأن.