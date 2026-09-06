846 ألف طالب يبدأون العام الدراسي بالضفة والقدس

انطلق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية وسط تحديات فرضتها الأوضاع الميدانية، فيما حافظت العملية التعليمية على استمراريتها في معظم المناطق، بالتوازي مع استعدادات لاستئناف التعليم في قطاع غزة.

فتحت 2537 مدرسة في الضفة الغربية، صباح الأحد، أبوابها أمام نحو 846 ألف طالب وطالبة، إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

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وانطلقت العملية التعليمية في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما أُجلت في بلدة عقابا شمالي مدينة طوباس، على خلفية العدوان الذي تعرضت له البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مدرستي حوارة وبرقة في محافظة نابلس، وتعطيل الدراسة فيهما لعدة ساعات.

634294 ألف طالب بالضفة والقدس

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن نحو 54 ألف معلم ومعلمة يشرفون على انطلاق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بواقع 40 ألفا و747 معلما ومعلمة في المدارس الحكومية، و11 ألفا و578 في المدارس الخاصة، و1871 في مدارس "أونروا"، ليبلغ إجمالي الكادر التدريسي 54 ألفًا و196 معلمًا ومعلمة.

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 634 ألفا و294 طالبا وطالبة، موزعين على 1967 مدرسة، فيما تضم المدارس الخاصة 163 ألفا و787 طالبا وطالبة في 480 مدرسة، بينما يلتحق 48 ألفا و208 طلاب بـ90 مدرسة تابعة لـ"أونروا".

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، التحق أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بمدارسهم، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد، فيما افتُتح العام من مدرسة عاطوف الأساسية المختلطة، جنوب شرقي طوباس.

وقال مدير التربية والتعليم في طوباس، عزمي بلاونة، إن اختيار مدرسة عاطوف لافتتاح العام الدراسي يحمل رمزية خاصة، باعتبارها "مدرسة تحد" وتجسد حالة الصمود التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في قطاع التعليم، رغم الاستهداف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف بلاونة أن عاطوف من المناطق التي تتعرض لاستهداف مستمر من الاحتلال، الذي يسعى إلى تفريغها من سكانها وتهويد أراضيها، مؤكدا أن هذه السياسات لن تثني الأهالي عن التمسك بأرضهم ومواصلة تعليم أبنائهم.

التعليم في قطاع غزة

وفي قطاع غزة، تنطلق العملية التعليمية في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، على أن يلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لتوفير نحو 700 نقطة تعليمية وجاهية و25 مدرسة مؤقتة في قطاع غزة، إلى جانب استمرار التعليم الافتراضي للطلبة غير القادرين على الوصول إلى التعليم الوجاهي، بما يتيح لنحو 541 ألف طالب وطالبة مواصلة تعليمهم، وفق الإمكانات المتاحة.

وبالتزامن مع بدء العام الدراسي، نشرت الشرطة الفلسطينية دورياتها وعناصرها في محيط المدارس ومداخلها والطرق والمفترقات المحيطة بها، لتأمين وصول الطلبة والهيئات التدريسية، وتنظيم حركة السير والحفاظ على السلامة العامة.

وقالت الشرطة، في بيان صحفي، إن انتشار عناصرها يهدف إلى تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم بأمان، والحد من الازدحامات المرورية، وضمان انسيابية الحركة في محيط المدارس.

وأكدت أنها ستواصل انتشارها ومهامها خلال ساعات الدوام المدرسي وعند انتهائه، لضمان سلامة الطلبة أثناء مغادرتهم المدارس، والتعامل مع أي طارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام والسلامة العامة.