إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في الناصرة

أصيب رجل (37 عامًا) بجروح خطيرة، صباح الإثنين، إثر اصطدام دراجته النارية بمركبة في شارع مرج ابن عامر بمدينة الناصرة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة.

أصيب رجل (37 عامًا) بجروح وصفت بالخطيرة، صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضه لحادث طرق بعد اصطدام دراجته النارية بمركبة في شارع مرج ابن عامر بمدينة الناصرة.

وبحسب بيان صادر عن "نجمة داود الحمراء"، تلقى مركز الإسعاف في منطقة الجلبوع بلاغًا عند الساعة 07:28 حول الحادث، حيث قدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة بحالة خطيرة، جراء إصابات متعددة في أنحاء جسده.

وأضاف البيان أن شخصًا آخر أصيب بجروح طفيفة جراء الحادث، ونُقل هو الآخر لتلقي العلاج الطبي.

وقال المسعف في وحدة الدراجات التابعة لنجمة داود الحمراء، مئور أتدجي، إن سائق الدراجة النارية كان ملقى على الشارع بعد اصطدامه بالمركبة، مشيرًا إلى أن الطاقم قدم له العلاج، بما في ذلك أدوية لتسكين الآلام، قبل نقله بواسطة سيارة العناية المركزة إلى المستشفى، فيما جرى نقل مصاب آخر بحالة طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.