اتهام شاب من الشبلي بمبايعة داعش

قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد شاب (19 عامًا) من بلدة الشبلي، بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" ومبايعته، وذلك في أعقاب تحقيق مشترك للشرطة وجهاز الشاباك.

قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب (19 عامًا) من بلدة الشبلي، نسبت إليه الانتماء إلى تنظيم "داعش" ومبايعته، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

وبحسب لائحة الاتهام، تابع الشاب مضامين ومواد نشرها تنظيم "داعش" عبر شبكة الإنترنت، وأعلن ولاءه للتنظيم من خلال أداء يمين البيعة والطاعة.

وووفقا للشرطة، جاء تقديم لائحة الاتهام بعد حملة أمنية مشتركة بين الوحدة المركزية في شرطة لواء الشمال وجهاز الشاباك، في إطار تحقيقات تجريها الأجهزة الأمنية بشأن شبان يشتبه في تأثرهم بأفكار التنظيم وتماهيهم معه.

ويُعدّ هذا الملف الرابع الذي تكشف عنه السلطات خلال الأيام الأخيرة ضد شبان من منطقة الشمال، على خلفية شبهات تتعلق بالانتماء إلى تنظيم "داعش" أو التماهي مع أفكاره.

ولم تتضح، في المعلومات المتاحة، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأفعال التي يُشتبه بأن الشاب أقدم عليها، فيما تبقى الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام خاضعة لإثباتها أمام المحكمة.