فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم، الإثنين، السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف، في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران/ يونيو 2026.

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ومنع قاضي المحكمة تواجد أي شخص في قاعة الجلسة، علمًا أنه رافق العائلة العشرات من الناشطين والناشطات خارج قاعة المحكمة.

ويأتي النطق بالحكم اليوم في ختام مسار قضائي بدأ باعتقال عباهرة في آب/ أغسطس 2024، تضمن تحقيقات أمنية وتقديم لائحة اتهام خطيرة، وصولا إلى إدانته في حزيران/ يونيو 2026.

وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما، إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبته.

من قاعة المحكمة قبل قليل: السجن 12 عاما لباسل عباهرة من عرابة البطوف إثر إدانته بـ"تهم أمنية" تصوير: إيناس مريح (عرب 48) التفاصيل: https://t.co/7EyP8T5QIe pic.twitter.com/dtbe6g07Fc

بدأت القضية فجر 12 آب/ أغسطس 2024، عندما داهمت قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" منزل باسل عباهرة في مدينة عرابة البطوف، واعتقلته بعد تفتيش للمنزل.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2024، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد باسل عباهرة وقاصرين اثنين آخرين. وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا أمنية خطيرة، من بينها "حيازة أسلحة لأهداف إرهابية"، و"تشكيل أو إنشاء تنظيم"، و"حيازة سلاح بهدف القتل"، إلى جانب تهم مرتبطة بـ"التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية".

وعقب المحامي حسين مناع الموكل بالدفاع عن عباهرة على قرار المحكمة في حديث لـ"عرب 48"، قائلا "هذا الحكم جائر. نحن لسنا منفصلين عن الفترة التي نعيشها، ونشعر بتأثيرها بشكل واضح خصوصا منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ أن جميع الأحكام والإجراءات والعمل في مثل هذه الملفات أصبح يدار من منطلق مختلف وفي ظروف صعبة جدا".

وأضاف "رغم صعوبة التهم الموجهة إلى باسل، فإننا طرحنا في مرافعاتنا العديد من السوابق القضائية في قضايا مشابهة، وكانت المحاكم في حالات ممثلة تفرض أحكاما تتراوح بين 3 و5 سنوات، وفي بعض الحالات تصل إلى 7 سنوات. لذلك كنت أتوقع أن يكون الحكم في قضية باسل حتى 7 سنوات وليس 12 عاما، أما فرض عقوبة كهذه فهو أمر بالغ القسوة وغير متناسب".

المحامي حسين مناع الموكل بالدفاع عن الشاب باسل عباهرة يعقب في حديث لـ"عرب 48" على قرار الحكم بحق موكله وإمكانية الاستئناف عليه



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/7EyP8T5QIe pic.twitter.com/0U93WOJx9g — موقع عرب 48 (@arab48website) September 7, 2026

وأشار مناع إلى أن "طريقة التعامل مع القضية داخل المحكمة كانت غير مقبولة، فقد تم إحضار أحد ممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى المحكمة بهدف منع الأهالي من دخول قاعة الجلسة، وكذلك جرت محاولة لمنعنا من البقاء داخل القاعة بعد انتهاء الجلسة، وبدوري رفضت ذلك وبقينا داخل القاعة ولم يتمكنوا من تحقيق ما أرادوا".

وتابع "حتى بعد صدور الحكم يجب أن يتغير التعامل مع الإنسان، فبعد إصدار الحكم يصبح محكوما وسجينا وليس معتقلا كما كان قبل صدور الحكم، ومع ذلك نشهد استمرار التعامل مع هؤلاء الشباب وكأنهم أعداء للدولة وبطريقة غير مقبولة إطلاقا".

وتطرق مناع إلى إمكانية الاستئناف على الحكم بالقول "سنقوم بدراسة قرار الحكم بشكل معمق، خصوصا أنه قرار طويل يتجاوز 20 صفحة، وسنبحث جميع تفاصيل تمهيدا لتقديم استئناف".

وأكد أنه سيتم تقديم استئناف، مضيفا "لن نترك باسل أو شبابنا يواجهون هذه الأحكام الجائرة وحدهم. علينا الآن دراسة القرار والملف بشكل دقيق خلال الفترة المخصصة لتقديم الاستئناف، ومن ثم التوجه إلى المحكمة العليا للمطالبة بتخفيف الحكم. أنا على قناعة بأن هذا الحكم سيتم تخفيفه، رغم الظروف الحالية ورغم كل أشكال التعامل التي تحدثت عنها".

وقال أمين عام حركة أبناء البلد محمد كناعنة وهو خال المعتقل عباهرة، لـ"عرب 48"، إن الحكم بحق ابن شقيقته "جائر بشكل لا يقاس"، مشيرا إلى أن القضية وفق ما اطلع عليه من تفاصيل "لم يحصل فيها أي فعل معين"، وإنما تعلقت بما وصفه بـ"مجال تفكير معين"، وعلى هذا الأساس جرت محاكمته.

وأضاف أن "هذه الأحكام تأتي في إطار سياسة ردع تتبعها المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية والقضائية تجاه الشباب الفلسطينيين في الداخل، والهدف منها ردع شبابنا وشاباتنا في الداخل".

أمين عام حركة أبناء البلد وخال الشاب باسل عباهرة، محمد كناعنة يتحدث لـ"عرب 48" بعد الحكم بالسجن على ابن شقيقته لمدة 12 عاما بعد إدانته بـ"تهم أمنية"



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/7EyP8T5QIe pic.twitter.com/M6sFLW81h7 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 7, 2026

وأشار كناعنة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الشباب الفلسطيني في الداخل مزيدًا من الحذر، داعيًا إلى مواصلة النشاط والنضال الشعبي والجماهيري، مؤكدًا أن "هذا النضال الشعبي والجماهيري، حتى هو، لا يريد لنا الاحتلال أن نمارسه".

وقال إن "سياسة القمع لا تستهدف الشباب فقط، وإنما تطال أيضًا الناشطين والقيادات السياسية"، مشيرًا إلى محاكمة عدد من القيادات والناشطين من مختلف التيارات السياسية والفكرية في المجتمع العربي.

وحول ظروف حضور جلسات المحكمة، أوضح خال عباهرة أنه لم يتمكن خلال فترة العامين من دخول قاعة المحكمة سوى مرة واحدة قبل أكثر من عام، بسبب القيود التي فرضها القاضي على حضور الجلسات. وقال إن "السماح كان يقتصر على أفراد العائلة المقربين مثل الوالدين والإخوة، فيما مُنع الأصدقاء والرفاق والأقارب من رؤية باسل أو إلقاء التحية عليه".

وأضاف كناعنة، أن "هذا المنع شكل جزءًا من القمع المعنوي والنفسي بحق باسل وعائلته، إذ أنه يعلم بوجودنا ويعلم بوجود أحبته في الخارج، ولكن أيضًا هذا جزء من القمع باتجاهنا، حتى لا يرى أحبته وحتى نحن لا نراه".

وقال الناشط قدري أبو واصل لـ"عرب 48"، تعليقًا على الحكم إن التعامل مع المحاكم الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تغيّر بشكل واضح، معتبرًا أن "الأحكام باتت تسير حسب النيابة وحسب المخابرات، وأن قضية العدل غائبة".

وأشار إلى أن هناك قضايا مماثلة، صدرت فيها أحكام بالسجن لفترات أقصر، معتبرًا أن الحكم بحق عباهرة بالسجن 12 عامًا "ظالم جدًا". وأضاف "ما يجري في المحاكم يعكس تنامي التأثير اليميني في الجهاز القضائي الإسرائيلي. حتى المحاكم صار فيها الجانب اليميني في التعامل مع قضايا المعتقلين".

الناشط قدري أبو واصل يتحدث لـ"عرب 48" من أمام المحكمة في حيفا بعد الحكم بالسجن على الشاب باسل عباهرة من عرابة البطوف لمدة 12 عاما



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/7EyP8T5QIe pic.twitter.com/OQkIpWRidq — موقع عرب 48 (@arab48website) September 7, 2026

وقال أبو واصل، إن "تبعات هذه الأحكام لا تقتصر على المعتقل نفسه، وإنما تمتد إلى أفراد أسرته"، مشيرًا إلى أن الأهل هم أكثر من يتحملون في هذه القضايا وخصوصا الوالدين في ظل طول فترة الاعتقال والظروف الصعبة التي ترافقها".

وتطرق إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، واصفًا أنها أصبحت "صعبة جدًا"، مشيرًا إلى القيود التي تواجهها العائلات في الزيارات، وإلى ما وصفه بتراجع ظروف الحياة الأساسية داخل السجون. واستشهد أبو واصل بما قال إنه جرى مع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون.

وأضاف أن "تجاوز هذه المرحلة يتطلب تعزيز الوحدة الفلسطينية، إذ أن توحيد الصف الفلسطيني يمكن أن يساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم". وشدد على أن "قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تبقى من ثوابتنا الفلسطينية"، مؤكدًا أنه لا يجوز التخلي عنهم، ومعتبرًا أن ما يجري بحقهم، بما في ذلك ظروف الاعتقال والتعامل معهم داخل السجون، مرفوض بشكل كامل.

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