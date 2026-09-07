تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق قاتل الشهيد ديار العمري

أُجّلت جلسة النطق بالحكم بحق قاتل الشهيد ديار العمري من صندلة، التي كان مقررًا عقدها صباح اليوم الإثنين في المحكمة المركزية بالناصرة، بدعوى تعرّض محامي القاتل لوعكة صحية.

أُجّلت، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم بحق قاتل الشهيد ديار العمري من قرية صندلة، والتي كان من المقرر عقدها الساعة 9:30 صباحًا، وذلك إثر تعرّض محامي القاتل لوعكة صحية، وفق ما أفادت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان في الناصرة.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة المركزية في الناصرة حكمها بحق دنيس موكين، بعد إدانته في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بتهمة "القتل بتهوّر"، فيما طالبت النيابة العامة في جلسة تموز/ يوليو الماضي بفرض عقوبة لا تقل عن 26 عامًا من السجن، بينما طالب الدفاع بعقوبة تتراوح بين 14 و18 عامًا.

الشهيد ديار العمري

وأشارت مؤسسة "ميزان" إلى أنها ستوافي لاحقًا بتفاصيل وموعد الجلسة المقبلة.

واستشهد ديار العمري (20 عامًا) من صندلة برصاص موكين في 6 أيار/ مايو 2023، بعد شجار وقع قرب مستوطنة "غان نير" المحاذية للقرية. وقدمت النيابة العامة في حزيران/ يونيو 2023 لائحة اتهام ضد موكين بتهمة قتل العمري، إلى جانب مخالفات أخرى.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أدانت المحكمة المركزية في الناصرة موكين بتهمة "القتل بتهوّر"، بعدما كانت النيابة قد وجهت إليه في الأصل تهمة القتل العمد. وأثار القرار غضب عائلة الشهيد، فيما أوضح المحامي عمر خمايسي أن هيئة القضاة انقسمت بشأن القصد الجنائي، وأن الحكم النهائي ومدة العقوبة سيحددان في جلسة لاحقة.