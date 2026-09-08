العثور على ابن آوى مصاب بداء الكلب في الجليل الأعلى

حذرت وزارة الصحة من احتمال التعرض لداء الكَلب في أعقاب العثور على ابن آوى مصاب بالمرض في الجليل الأعلى، داعية إلى الإبلاغ عن أي تماس محتمل مع الحيوان أو حيوانات سائبة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة دون تأخير.

أعلنت وزارة الصحة، العثور على ابن آوى مصاب بداء الكلب في بلدة معيان باروخ في الجليل الأعلى، مشيرة إلى أن التحقيق الوبائي لا يزال مستمرا، ولم تعرف حتى الآن أي حالات لأشخاص خالطوا الحيوان المصاب.

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وقالت الوزارة إن البلاغ بشأن الحيوان وصل أمس الإثنين 7 أيلول/سبتمبر 2026، ودعت كل من خالطه، أو لامست حيواناته الحيوان المصاب أو أي حيوان سائب في المنطقة خلال الفترة بين 20 آب/أغسطس و3 أيلول/سبتمبر، إلى التوجه بشكل عاجل إلى مكتب الصحة في صفد أو أقرب مكتب صحي إلى مكان سكنه، لتقييم الحاجة إلى تلقي علاج وقائي.

وأوضحت أنه خارج ساعات الدوام وخلال عطلة نهاية الأسبوع، يجب التوجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.

كما دعت الوزارة الأهالي إلى الاستفسار من أطفالهم بشأن احتمال مخالطة حيوانات يشتبه بإصابتها، وأصحاب الحيوانات الأليفة إلى التواصل مع الطبيب البيطري التابع للسلطة المحلية للتأكد من حالة تطعيم حيواناتهم، إلى جانب إبلاغ المتنزهين والمصطافين في المنطقة والبلدات المجاورة بالحادثة.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة غسل مكان العضة أو الخدش فورا بالماء الجاري والصابون، وتعقيمه، والتوجه إلى مكتب الصحة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تلقي علاج وقائي ضد داء الكلب.