المحكمة تفرض على رجا إغبارية العمل لخدمة الجمهور لمدة تسعة أشهر

تنطق محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، بالحكم في قضية القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، فيما يتواجد العشرات في المحكمة لمتابعة الجلسة، بعد مسار قضائي استمر لأكثر من ثماني سنوات.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، على القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، العمل لخدمة الجمهور لمدة تسعة أشهر.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي قد دعا إلى حضور وتغطية جلسة النطق بالحكم، التي تُعقد اليوم الثلاثاء، 8 أيلول/ سبتمبر 2026، بعد استكمال مداولات المحكمة بشأن العقوبة.

وأدانت محكمة الصلح في حيفا إغبارية بتهمتي "التماهي مع منظمة إرهابية" و"التحريض غير المباشر على الإرهاب"، على خلفية عشرة منشورات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتأتي جلسة اليوم بعد مسار قضائي طويل، استمر لأكثر من ثماني سنوات منذ بدء الإجراءات في القضية، إذ طالبت النيابة العامة في ختام مداولاتها بشأن العقوبة بفرض السجن الفعلي على إغبارية لمدة تتراوح بين 16 و40 شهرًا.

وفي مرافعته الختامية بشأن العقوبة، رفض طاقم الدفاع فرض عقوبة السجن الفعلي، معتبرًا أنها لا تستند إلى مبرر، لا سيما في ظل طول الإجراءات القضائية والسنوات التي انقضت منذ تقديم لائحة الاتهام.

وشدد الدفاع، بحسب "عدالة"، على أن القضية تشكل "ملاحقة جنائية خطيرة للخطاب السياسي وحرية التعبير الفلسطينيين في الداخل"، معتبرًا أن العقوبة المطلوبة من النيابة لا تتناسب مع طبيعة القضية والظروف المحيطة بها.

ويحظى إغبارية، وهو أحد أبرز قيادات حركة أبناء البلد، بتضامن من شخصيات وناشطين سياسيين وحقوقيين، فيما يتابع العشرات في المحكمة جلسة النطق بالحكم وسط ترقب للقرار الذي سيحدد العقوبة في القضية.