120 قتيلا عربيا بحوادث الطرق: مصرع رجل دهسا قرب جديدة المكر

تكشف حصيلة حوادث الطرق عن فجوة متزايدة في مستوى الأمان المروري داخل المجتمع العربي، مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا وتركّز القسم الأكبر منهم على الطرق بين المدن، في وقت يسجل فيه العام الجاري مستويات قياسية للوفيات.

لقي رجل يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه، فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة على الطريق السريع رقم 85، بالقرب من بلدة جديدة المكر في الجليل الغربي.

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وأفادت نجمة داود الحمراء أن بلاغا ورد إلى مركزها في منطقة الجليل عند الساعة 5:21 صباحا، حول إصابة أحد المشاة بعد أن صدمته سيارة على الطريق.

وأضافت أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان، حيث عثرت على الرجل ملقى على الطريق فاقدا للوعي، من دون نبض أو تنفس، وقد أصيب بجروح بالغة في أنحاء جسده.

وأجرى المسعفون الفحوصات الطبية ومحاولات العلاج، إلا أن إصاباته كانت خطيرة، ولم يكن أمامهم سوى إعلان وفاته في مكان الحادث.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما أوقفت سائق السيارة الضالعة في الدهس للتحقيق.

120 قتيلا من المجتمع العربي بحوادث الطرق منذ بداية العام

سجلت وفيات المواطنين العرب جراء حوادث الطرق ارتفاعا مقلقا منذ بداية عام 2026، إذ بلغ عدد الضحايا 120 شخصا حتى 5 أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ100 وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 20%، وفق معطيات جمعية "أور ياروك".

وتشير الجمعية إلى أن 2026 يعد الأسوأ خلال العقد الأخير من حيث عدد وفيات المجتمع العربي في حوادث الطرق، في وقت يشكل فيه العرب نحو 20% من إجمالي سكان إسرائيل، بينما بلغت نسبتهم من مجمل ضحايا الحوادث منذ بداية العام نحو 39%.

وشهد شهر آب/أغسطس وحده وفاة 14 شخصا من المجتمع العربي، فيما بلغ إجمالي عدد قتلى حوادث الطرق في إسرائيل منذ بداية العام 308 أشخاص.

وتظهر البيانات أن 56 من الضحايا العرب لقوا مصرعهم داخل مركبات خاصة، بما يمثل 47% من إجمالي الوفيات، بينما قتل 13 شخصا في حوادث شملت شاحنات وحافلات ثقيلة، و19 من المشاة، إضافة إلى 24 من راكبي الدراجات والسكوتر.

كما شملت الحصيلة 28 سائقا شابا حتى سن 24 عاما، أي نحو 23% من إجمالي الوفيات في المجتمع العربي.

ومن بين الضحايا أيضا 13 طفلا دون سن 14 عاما، و49 شابا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، إلى جانب أربعة أشخاص من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

وبحسب مكان وقوع الحوادث، توفي 87 شخصا على الطرق بين المدن، مقابل 26 وفاة داخل المدن، و7 وفيات في مناطق مفتوحة.