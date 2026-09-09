إصابة خطيرة في حادث تصادم بين شاحنتين قرب الرملة

أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجراح خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم بين شاحنتين على شارع 6 قرب مفرق "نشريم"، فيما عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليصه من داخل إحدى الشاحنتين.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب رجل في الخمسينيات من عمره، صباح اليوم الأربعاء، بجراح خطيرة، إثر حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع 6، بالقرب من مفرق "نشريم" باتجاه الشمال، شرق مدينة الرملة.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الرجل علق داخل إحدى الشاحنتين عقب الحادث، وكان فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص المصاب باستخدام معدات هيدروليكية، بالتزامن مع تأمين موقع الحادث، فيما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية له في المكان، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

تسمية

وذكر الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت بالتعاون مع الطواقم الطبية على تخليص الشخص العالق من الشاحنة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.