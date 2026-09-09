اعتقال 3 مشتبه بهم بجريمة القتل المزدوجة في الناصرة

اعتقلت الشرطة ثلاثة شبان من الناصرة، للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في المدينة الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل نور نفافعة ونور الدين حلو، فيما قالت إن خلفية الجريمة تعود إلى "نزاع بين عصابات إجرامية محلية".

اعتقلت الشرطة ثلاثة شبان من مدينة الناصرة، تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عامًا، للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في المدينة الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل نور نفافعة ونور الدين حلو.

وقالت الشرطة في بيان، صباح اليوم الأربعاء، إن "الوحدة المركزية (يمار) في لواء الشمال أجرت تحقيقًا سريعًا في الجريمة، انتهى باعتقال المشتبه بهم الثلاثة".

وأضافت أن "الجريمة وقعت مساء 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، حين أُطلقت النار على مركبة في مدينة الناصرة، ما أدى إلى مقتل نفافعة وحلو. ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الجريمة، وشرعت في جمع الأدلة والتحقيق في ملابساتها، قبل أن تُسند مهمة التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال".

وبحسب الشرطة، يُشتبه بأن خلفية الجريمة تعود إلى "نزاع بين عصابات وتنظيمات إجرامية محلية".

ومن المتوقع أن تطلب الشرطة، اليوم، من محكمة الصلح في مدينة "نوف هجليل" تمديد توقيف المشتبه بهم الثلاثة، لاستكمال التحقيق في القضية.

وأتت هذه الجريمة في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار والقتل في المجتمع العربي، في وقت تتواصل فيه الانتقادات للشرطة بسبب إخفاقها في الحد من انتشار السلاح والجريمة المنظمة.