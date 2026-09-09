السجن المؤبد لقاتل رشا ستاوي في المغار

قضت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين على نضال داغر، بعد إدانته بقتل رشا ستاوي داخل منزلها في المغار عام 2021، أمام ابنتها البالغة حينها 10 سنوات. كما ألزمت المحكمة داغر بدفع 258 ألف شيكل تعويضًا لعائلة الضحية.

قضت المحكمة المركزية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر، بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر.

وكانت الشرطة قد اشتبهت في بداية التحقيق بأن ستاوي قُتلت مقابل المال، إلا أنها لم تتمكن من جمع أدلة تثبت ذلك، فيما بقي دافع الجريمة مجهولًا.

وبحسب قرار الإدانة، "خطط داغر لجريمة القتل مسبقًا، واستعد لتنفيذها بعدما حصل على دراجة نارية من دون لوحة ترخيص ومسدس. وأطلق النار على ستاوي من مسافة قصيرة، أمام ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات آنذاك، وحاولت الاحتماء خلف والدتها أثناء إطلاق النار".

وقررت المحكمة، برئاسة القاضية إستير هلمان، أن "ارتكاب جريمة القتل أمام ابنة الضحية يشكل فعلًا منفصلًا ومتميزًا، لما تركه من أذى نفسي بالغ ومدمر عليها، الأمر الذي يبرر فرض عقوبة إضافية تراكمية إلى جانب عقوبة السجن المؤبد الإلزامية".

وإلى جانب عقوبة السجن والعقوبة المشروطة، قضت المحكمة بسحب رخصة قيادة داغر لمدة 12 شهرًا، وإلزامه بدفع التعويض الأقصى الذي يسمح به القانون، والبالغ 258 ألف شيكل لعائلة الضحية.

وخصصت المحكمة 100 ألف شيكل من مبلغ التعويض لابنة ستاوي التي شهدت جريمة قتل والدتها، و100 ألف شيكل إضافية لطفليها القاصرين الآخرين، فيما جرى توزيع المبلغ المتبقي على أشقائها الستة.

وقررت المحكمة إيداع أموال التعويض المخصصة للأطفال القاصرين في حساب خاص إلى حين بلوغهم سن الرشد، مع السماح باستخدامها قبل ذلك لتمويل العلاجات النفسية التي يحتاجون إليها.

وقال توفيق سيتاوي، ابن عم رشا، عقب جريمة القتل: "لقد قُتلت بدم بارد داخل منزلها، بينما كانت تعيش حياتها الطبيعية مع أطفالها. كانت فتاة هادئة جدًا، ولم يكن لدينا أي خلفية عن الأمر. تلقينا النبأ بصورة مروعة، تحديدًا في اليوم الذي يُحيى فيه النضال ضد العنف بحق النساء. نحن في حالة صدمة، ونثق بأن الشرطة ستقوم بعملها".

وكان داغر قد أدين عام 2017 بـ"الاتجار بوسائل قتالية"، وقضى على خلفية ذلك 14 شهرًا في السجن.