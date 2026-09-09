السلطات تزيل شارعا زراعيا في عيلوط

أزالت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، شارعًا زراعيًا في منطقة نفوذ عيلوط، كان المجلس المحلي قد عبّده ضمن مشروع ممول من وزارة الزراعة، بمرافقة قوات من "حرس الحدود".

أزالت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، شارعًا زراعيًا في منطقة نفوذ عيلوط، كان المجلس المحلي قد عبّده ضمن مشروع رسمي ممول من وزارة الزراعة، وذلك بحضور قوة من "حرس الحدود"، في خطوة أثارت استنكار المجلس المحلي الذي اعتبرها مساسًا بحقوق القرية ومحاولة لفرض أمر واقع على أراضيها.

وقال المجلس المحلي في عيلوط إن الشارع يخدم المواطنين وأصحاب الأراضي في المنطقة، وإن إزالته جاءت، بحسب ما أُبلغ به، في أعقاب شكوى تقدم بها المجلس الإقليمي "عيمك يزراعيل".

واعتبر رئيس المجلس المحلي، سائد أبو راس، أن إزالة الشارع تثير تساؤلات جدية، خصوصًا أنه نُفذ في إطار مشروع رسمي وبتمويل حكومي، مؤكدًا رفض المجلس لهذه الخطوة.

وشدد أبو راس على أن المجلس لن يقبل بأي إجراء يمس بحدود منطقة نفوذ عيلوط أو بحقوق سكانها، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية والطرق الزراعية وتسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم يشكل جزءًا من مسؤولية المجلس وحقوق الأهالي.

وأشار إلى أن المجلس سيتابع القضية على المستويات القانونية والإدارية والسياسية، وسيعمل أمام الجهات الحكومية المختصة لتوضيح ملابسات ما جرى، ومساءلة الجهات ذات الصلة، والعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وختم أبو راس قائلا إنه "لن نسمح بالمساس بحقوق عيلوط أو تعطيل مشاريعها، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لحماية مصالح مواطنينا وضمان احترام حقوق القرية ومنطقة نفوذها".