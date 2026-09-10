إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث تصادم بين حافلة وسيارة قرب شعب

أصيب شاب، في العشرين من عمره، بجروح خطيرة، وأصيب آخر بجروح طفيفة، في حادث تصادم بين حافلة وسيارة على شارع 805 قرب قرية شعب.

من مكان الحادث في شارع 805، صباح اليوم (تصوير: دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ)

أصيب شاب، في العشرين من عمره، بجروح وصفت بالخطيرة، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم بين حافلة وسيارة خاصة على شارع 805 قرب قرية شعب في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، الذي كان واعيًا وعالقًا داخل السيارة، ثم نقلته إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، وهو يعاني إصابات في أطرافه.

كما أصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة، ونُقل هو الآخر لتلقي العلاج الطبي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.