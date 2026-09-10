إصابة معلّم في جريمة إطلاق نار بحورة

أصيب معلّم بجروح جراء إطلاق نار داخل مدرسة في قرية حورة، صباح اليوم، ونُقل بحالة مستقرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

أفادت مصادر محلية بأن شخصين ملثمين دخلا إلى إحدى المدارس في قرية حورة بمنطقة النقب جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس، وأطلقا النار على أحد المعلمين.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 07:45 تلقى مركز الإسعاف 101 في منطقة النقب بلاغًا عن رجل أصيب في حادث عنف في حورة".

وأضاف أن "طواقم الإسعاف قدمت العلاج الطبي لرجل يبلغ نحو 40 عامًا، ونقلته إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع، وهو بحالة متوسطة ويعاني إصابة نافذة".

وتأتي هذه الجريمة في ظل استمرار العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ تشهد البلدات العربية تصاعدًا في حوادث إطلاق النار والقتل، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والسلطات الإسرائيلية بسبب ما يصفه الأهالي والقيادات العربية بتقاعسها عن مواجهة الجريمة وانتشار السلاح. ويطالب المجتمع العربي بخطة شاملة لمكافحة الجريمة، تشمل تعزيز إنفاذ القانون وملاحقة عصابات الإجرام ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم الظاهرة.