تحالف حقوقي يطالب بتحقيق جنائي في التحريض ضد الطواقم الطبية العربية

طالب تحالف "محامون عرب ضد العنصرية" بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة تحريض وتشويه تستهدف الطواقم الطبية العربية، محذرًا من تداعياتها على سلامة العاملين العرب واستمرار عملهم في الجهاز الصحي.

طالب تحالف "محامون عرب ضد العنصرية" المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة تحريض وعنصرية وتشهير تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة والطواقم الطبية من المجتمع العربي.

وفي رسالة بعث بها التحالف إلى المستشارة القضائية، وطالبها فيها بتفعيل صلاحياتها للمصادقة على فتح تحقيقات وتقديم لوائح اتهام، قال إن جهاز الصحة الإسرائيلي تحول منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى ساحة لاستهداف العاملين العرب والتحريض ضدهم.

وأرسل التحالف نسخًا من الرسالة، التي تستند إلى ملف أرفق بها، إلى كل من المدعي العام والمحامي العام للمهام الخاصة.

وأشار المحامون إلى منشورات ومقاطع فيديو قالوا إنها تتضمن تحريضًا خطيرًا ضد الطواقم الطبية العربية، من بينها منشور ليسسخار هايمان، الذي ربط فيه، بحسب الرسالة، بين الأطباء والصيادلة العرب وبين مزاعم حول "علاج قاتل" للمرضى اليهود.

كما استشهد التحالف بمقطع فيديو للراف مئير شموئيلي، قال إنه تضمن اتهامات للأطباء العرب بقتل مرضى يهود داخل المستشفيات، معتبرًا أن هذه التصريحات تتجاوز حدود حرية التعبير وتشكل، وفق تقديره، مخالفات جنائية تتعلق بالتحريض على العنصرية والعنف والتشهير بجمهور.

وحذر التحالف من أن عدم التحقيق في هذه المنشورات والتصريحات قد يشجع على استهداف الطواقم الطبية العربية ويضر بأمنها، مشيرًا إلى أن أجواء التحريض قد تدفع كوادر طبية عربية إلى مغادرة الجهاز الصحي.

وطالب التحالف الشرطة بفتح تحقيقات ضد هايمان وشموئيلي وغيرهما ممن وصفهم بالمحرضين، إلى جانب العمل على تقديم لوائح اتهام في قضايا التشهير بجمهور الأطباء العرب، واعتماد سياسة "عدم التسامح" تجاه الاعتداءات والتحريض العنصريين ضد الطواقم الطبية.

وقال التحالف في ختام رسالته إنه يتعين على سلطات إنفاذ القانون منع الجماعات المتطرفة من "ترويع الطواقم الطبية العربية وتعريض حياتها للخطر".

ووقع الرسالة المحامون خالد زبارقة، نادية دقة، فادي برانسي، أحمد غزاوي، رمزي كتيلات ومحمد لطفي.