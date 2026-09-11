رفض وتحذير من مخططات تهويد الجليل: بؤرة استيطانية في منطقة تابعة لمجد الكروم

بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ بلدة مجد الكروم تثير رفضا واستنكارا بين الأهالي واللجنة الشعبية والمجلس المحلي، مع تصاعد المخططات الرسمية لتعزيز الاستيطان اليهودي وتغيير الواقع الديموغرافي في الجليل.

أبدى الأهالي واللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم، استنكارهم بأشد العبارات إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة، على أراض تابعة لما يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل (كاكال)" أو "دائرة أراضي إسرائيل"، علمًا أن جزءا كبيرا من الأراضي في منطقة الروس بملكية مواطنين من البلدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان مشترك للجنة الشعبية والمجلس المحلي، أن "خطوة الوضع تزداد في ظل التطورات المرافقة لهذا التواجد، ومنها إيصال خط مياه إلى موقع البؤرة، وإقامة خيام ومبان في المكان، وقيام أفراد المجموعة بالتجول والتواجد في المنطقة. وبحسب ما أفاد به هؤلاء المستوطنون فإنهم قدموا من إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي يزيد من خطورة هذا التواجد ويثير مخاوف جدية من تثبيت وجودهم وتحويل البؤرة إلى واقع دائم".

من موقع البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس التابعة لبلدة مجد الكروم، والتي أثارت رفضا واستنكارا بين أهالي البلدة واللجنة الشعبية والمجلس المحلي، والتحذير من مخططات تهويد الجليل pic.twitter.com/FGduXtoMTl — موقع عرب 48 (@arab48website) September 11, 2026

كما يثير تواجد هؤلاء المستوطنين الذين كما يبدو أنهم من "فتيان التلال"، قلقا بالغا لدى أصحاب الأراضي المجاورة، الذين يخشون من أي احتكاك أو مضايقات قد يتعرضون لها أثناء وصولهم إلى أراضيهم والعمل فيها، وخصوصا مع اقتراب موسم قطف الزيتون الذي يتطلب تواجد أصحاب الأراضي بشكل متواصل في المنطقة؛ بحسب ما ورد في البيان.

وأوضحت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي، أن "هذه التطورات تأتي في سياق سياسي خطيرة يتزامن مع تصاعد المخططات الرسمية لتعزيز الاستيطان اليهودي وتغيير الواقع الديموغرافي في الجليل. ففي مؤتمر عقد في بلدية كرمئيل في تموز/ يوليو الماضي بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طرحت خطة تمتد لعشر سنوات لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، وتناولت محاور تتعلق بالاستيطان والديموغرافيا والأراضي والتخطيط والبنية التحتية".

وأكدا أن "إقامة البؤرة في منطقة الروس لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد وجود عابر أو نشاط زراعي، وإنما باعتبارها فرضا لواقع جديد على الأرض، بما يمس بحقوق الملكية لأبناء مجد الكروم، ويهدد أراضيهم وحقهم في الوصول إليها، ويمس بالحيز الجغرافي للبلدة".

وشددا على أن "خطوة الأمر تزداد في ظل ما يتداول حول وجود موافقة من مجلس إقليمي مسغاف ولجنة التنظيم والبناء المحلية هذا هذه الخطوة، الأمر الذي يثير علامات استفهام جدية حول الأساس القانون والإداري لهذه الموافقة، وحول كيفية السماح بإقامة تجمع استيطاني في منطقة تقع ضمن منطقة نفوذ مجد الكروم، وعلى أراض تعود ملكيتها في جزء كبير منها لأبناء البلدة".

وختمت اللجنة الشعبية ومجلس مجد الكروم بيانهما بالقول "إننا نؤكد أن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس مرفوضة بشكل قاطع، ولن نقبل بتحويلها إلى أمر واقع أو تثبيت وجودها في المنطقة. كما نؤكد لأهالي مجد الكروم ولأصحاب الأراضي بشكل خاص أن المجلس المحلي واللجنة الشعبية سيتابعان الموضوع بشكل مكثف وسيتم اتخاذ الخطوات القانونية والإدارية".