جلجولية: إصابة خطيرة لفتى في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة جلجولية عن إصابة فتى (16 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات اخترقت جسده.

أصيب فتى (16 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جلجولية، ليل الجمعة – السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للفتى المصاب، الذي عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وقالت براميديك ومضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان جرى نقلنا إلى الفتى الذي أصيب جراء حادثة عنف، إذ عانى من إصابات اخترقت جسده. قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه على وجه السرعة إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.