المئات من أهالي مجد الكروم يعتصمون ويحتجون على إقامة بؤرة استيطانية بمنطقة الروس الواقعة تحت نفوذ البلدة، إذ وصلوا إلى المنطقة وقاموا بأداء الصلاة ومكثوا لساعات في المنطقة رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضيهم.

المئات من أهالي مجد الكروم يعتصمون ويحتجون على البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس

اعتصم المئات من أهالي مجد الكروم مساء، السبت، في أراضي منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة، رفضا واحتجاجا لإقامة بؤرة استيطانية ومحاولات المستوطنين الاستيلاء على أراضي البلدة.

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وهبّ الأهالي دفاعا عن أراضي البلدة، حيث وصل المئات إلى المنطقة وقاموا بأداء الصلاة ومكثوا لساعات في المنطقة رفضا لاستيلاء المستوطنين على أراضيهم.

مجد الكروم: مئات الأهالي يعتصمون في منطقة الروس رفضا لبؤرة استيطانية pic.twitter.com/u0838QFMB8 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 12, 2026

وأكد الأهالي وقوفهم صفا واحدا دفاعا عن أراضيهم، وحذروا من أي محاولة للمساس بها أو الاستيلاء عليها.

وجاء في بيان مشترك للجنة الشعبية والمجلس المحلي بمجد الكروم، أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة في منطقة الروس، وما أثارته من قلق واسع لدى أبناء مجد الكروم وأصحاب الأرض، تؤكد اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن الموضوع يحظى بمتابعة جدية ومباشرة".

مجد الكروم: مئات الأهالي يعتصمون في منطقة الروس رفضا لبؤرة استيطانية pic.twitter.com/6rTdg5JY0G — موقع عرب 48 (@arab48website) September 12, 2026

وأشارا إلى أنه "خلال الأيام القريبة، سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ومنظمة على المستويين القانوني والشعبي، للتصدي لهذه البؤرة الاستيطانية والعمل على إزالتها، دفاعا عن حقوق أبناء مجد الكروم وحماية أراضيهم".

وختمت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي بيانهما، بالتأكيد على أنه "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي مساس بحقوقنا وأراضينا".