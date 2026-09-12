اندلاع حريق هائل في بلدة يركا، حيث اقتربت ألسنة النار من المنازل المأهولة في المنطقة كما أخلي مجمع تجاري في المكان. وتعمل طواقم الإطفاء في المكان على السيطرة على الحريق.

اندلع حريق مساء، السبت، في منطقة مفتوحة قرب مجمع "بيغ فاشن" في بلدة يركا، وقد توسعت ألسنة النار لتقترب من المنازل والمباني السكنية بالمنطقة.

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وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأنه جرى إخلاء المجمع التجاري جراء اقتراب الحريق منه، ما استدعى وصول طواقم إطفاء إضافية.

يركا: حريق هائل يقترب من المنازل وإخلاء مجمع تجاري pic.twitter.com/XTDNPJySIo — موقع عرب 48 (@arab48website) September 12, 2026

وجاء في بيان لها، أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل على إخماد حريق ومنع انتشاره باتجاه المنازل في منطقة مفتوحة خلف مجمع ’بيغ فاشن’ في يركا".

حريق هائل يقترب من المنازل وإخلاء مجمع تجاري في يركا pic.twitter.com/LCgPAXyqyq — موقع عرب 48 (@arab48website) September 12, 2026

وقالت إن ألسنة بدأت بالاقتراب من المباني السكنية، وأشارت إلى أنه يجري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن قواتها تعمل مع طواقم الإنقاذ من أجل السيطرة على الحريق ومنع إلحاق الأذى بالمواطنين.

يركا: مشهدان التقطا للحريق الهائل من داخل المجمع التجاري الذي تم إخلاؤه pic.twitter.com/pCp0YiPePh — موقع عرب 48 (@arab48website) September 12, 2026

وجاء في بيان لها، أنه "نتيجة للدخان الكثيف في المنطقة، جرى إخلاء مجمع تجاري في البلدة، فيما انتشرت عناصر الشرطة في الموقع وطرق قريبة، للمساعدة في الإخلاء وتنظيم السير في المنطقة".