مجد الكروم تعلن توسيع التحرك لإزالة البؤرة الاستيطانية من أرضها

أكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم رفضهما القاطع للبؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة الروس، ودعيا إلى مواصلة الحراك السلمي وحماية الأراضي، وأكّدا متابعة الملف قانونيا وإعلاميا، إلى جانب التحضير لفعاليات احتجاجية ومظاهرة قُطرية للمطالبة بإزالة البؤرة.

أهال من مجد الكروم في موقع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة الروس التابعة للقرية

أصدر المجلس المحلي في مجد الكروم واللجنة الشعبية بيانا، مساء الأحد، يؤكدان فيه الرفض القاطع لوجود البؤرة الاستيطانية على أراضي القرية في منطقة الروس.

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وجاء في البيان على لسان المجلس المحلي واللجنة الشعبية "نؤكد أن الرفض الشعبي للبؤرة الاستيطانية واسع وقاطع، وأن مجد الكروم لن تقف مكتوفة الأيدي أمام فرض واقع جديد على أرضها".

ودعا البيان شباب مجد الكروم إلى مواصلة دفاعهم عن أرضهم، قائلا "ندعوهم إلى الاستمرار يوميا، وبشكل منظم وسلمي، في التواجد والوصول إلى منطقة الروس وإقامة الفعاليات الشعبية فيها".

كما توجه البيان إلى كل الأطر والفعاليات المحلية، داعيا إياهم إلى "تنظيم زيارات يومية إلى المنطقة، والمشاركة في هذا الحراك الشعبي".

وأفاد بأن "التجمع اليومي الساعة الخامسة مساء بجانب محطة وقود ’دور ألون’، ومن هناك التوجه سيرا إلى منطقة الروس".

ونوّه بضرورة الوحدة والالتفاف الشعبي المنظم، بقوله "قوتنا في وحدتنا، وفي حضورنا الشعبي المنظم، وفي تمسكنا بأرضنا وحقوقنا".

وتوجه البيان إلى أصحاب الأراضي في منطقة الروس التي أُنشئت فيها البؤرة الاستيطانية، ودعاهم إلى "التواجد في أراضيهم والحفاظ عليها والاستمرار في الوصول إليها والعمل فيها".

وشدّد على أنه" لا يجوز أن يشعر صاحب الأرض بأنه ممنوع من الوصول إلى أرضه، أو أن وجود الشرطة في المكان يحوّل الأرض إلى منطقة مغلقة أمام أصحابها".

ولفت البيان إلى أن المجلس المحلي واللجنة الشعبية وكل الجهات المضطلعة في الشأن سوف تعمل على توسيع التحرك الشعبي والإعلامي.

وقال إنهم سيدعون "رؤساء وقيادات السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة، وأعضاء الكنيست، والصحافيين ووسائل الإعلام إلى منطقة الروس، للاطلاع بصورة مباشرة على البؤرة الاستيطانية، وعلى واقع الأراضي، وعلى المخاطر التي قد تترتب على استمرار وجودها".

وسلّط الضوء على أنه "يجري العمل على تنظيم مظاهرة قُطرية ونشاطات احتجاجية شعبية قريبة، لتصل رسالتنا إلى كل الجهات: لن نقبل بتحويل البؤرة إلى أمر واقع".

وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، قال البيان "سيقوم المجلس المحلي، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية، بالتوجه إلى جهة حقوقية وقانونية مختصة لمتابعة الملف بصورة مهنية، وفحص جميع الجوانب المتعلقة بالأرض، والتخطيط، والتراخيص، والإنشاءات القائمة، وحقوق أصحاب الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف "رسالتنا واضحة: هذه أرضنا، وهذه حقوق أهلنا، وهذه البؤرة مرفوضة.

سنواصل التحرك شعبيا وقانونيا وإعلاميا، ولن نسمح بتحويل وجود مؤقت إلى واقع دائم".

وختم البيان "يدا بيد، وبوحدة أهلنا، وبالعمل السلمي المنظم، سنواصل النضال حتى إزالة البؤرة وحماية أرضنا وحقوق أصحابها".