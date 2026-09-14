إصابة شابة بجروح خطيرة في جريمة عنف بأم بطين

أصيبت شابة (22 عامًا) بجروح خطيرة في جريمة عنف وقعت في قرية أم بطين بالنقب، ونُقلت إلى مستشفى "سوروكا" وهي بحالة غير مستقرة، وفق ما أفادت "نجمة داود الحمراء".

أصيبت شابة تبلغ 22 عامًا بجروح خطيرة في جريمة عنف وقعت في قرية أم بطين بمنطقة النقب جنوبي البلاد، فجر اليوم الإثنين، ونُقلت إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج.

وأفاد طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن الشابة أصيبت بجروح نافذة في أنحاء جسدها، ووصفت حالتها بالخطيرة وغير المستقرة، فيما كانت غائبة جزئيًا عن الوعي.

وقال أفراد الطاقم إنهم قدموا لها العلاج الطبي الأولي في المكان، قبل نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف للعناية المركزة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.