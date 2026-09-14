السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنين على هدم عِزب في كفر كنا

أُجبر مواطنون من كفر كنا على هدم عزب بمنطقة سهلية في البلدة بعد أوامر هدم وإجراءات اتخذت من قبل سلطة الإنفاذ في الأراضي بحقهم في الآونة الأخيرة.

أجبرت السلطات الإسرائيلية عددا من المواطنين على هدم عِزب في 10 مجمعات بمنطقة سهلية في بلدة كفر كنا، بدعوى "مخالفات بناء".

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واتخذت سلطة الإنفاذ في الأراضي إجراءات بحق المباني والعزب، وألصقت أوامر هدم فيها في الآونة الأخيرة، ما أجبر أصحابها على هدمها.

وقالت سلطة الإنفاذ في الأراضي "أدى إصدار أوامر إدارية في المناطق المفتوحة في كفر كنا إلى هدم المباني بشكل ذاتي وإخلاء الأراضي".

واعتبرت أن "هذا مثال آخر على إنفاذ فعال أفضى إلى وقف المخالفة وإعادة الواضع إلى ما كان عليه"، مضيفة أنها ستواصل "العمل بحزم" ضد ما وصفته بـ"البناء غير القانوني في أنحاء البلاد".