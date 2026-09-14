غدا في محكمة الناصرة: جلسة النطق بالحكم على قاتل الشهيد ديار العمري

جلسة النطق بالحكم على قاتل الشهيد ديار العمري من صندلة ستعقد الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا في المحكمة المركزية بالناصرة بعد أسبوع على تأجيلها.

تعقد المحكمة المركزية في مدينة الناصرة غدا، الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على قاتل الشهيد ديار العمري من قرية صندلة، بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دنيس موكين.

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وأفيد بأن جلسة النطق بالحكم ستعقد الساعة التاسعة صباحا، وذلك بعد أسبوع على تأجيلها إثر تعرض محامي القاتل لوعكة صحية؛ وفق ما أفادت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان المرافقة لعائلة الشهيد.

وأُدين القاتل في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بتهمة "القتل بتهور"، فيما طالبت النيابة العامة في جلسة تموز/ يوليو الماضي بفرض عقوبة لا تقل عن 26 عاما من السجن، بينما طالب طاقم الدفاع عن القاتل بعقوبة تتراوح بين 14 و18 عاما.

واستشهد ديار العمري (20 عامًا) من صندلة برصاص موكين في 6 أيار/ مايو 2023، بعد شجار وقع قرب مستوطنة "غان نير" المحاذية للقرية. وقدمت النيابة العامة في حزيران/ يونيو 2023 لائحة اتهام ضد موكين بتهمة قتل العمري، إلى جانب مخالفات أخرى.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أدانت المحكمة المركزية في الناصرة موكين بتهمة "القتل بتهوّر"، بعدما كانت النيابة قد وجهت إليه في الأصل تهمة القتل العمد. وأثار القرار غضب عائلة الشهيد، فيما أوضح المحامي عمر خمايسي أن هيئة القضاة انقسمت بشأن القصد الجنائي، وأن الحكم النهائي ومدة العقوبة سيحددان في جلسة لاحقة.