كفر قرع: مصرع عامل جراء سقوطه من علو

أسفر حادث عمل وقع في مدينة كفر قرع عن مصرع شاب (35 عاما) جراء سقوطه من ارتفاع نحو 15 مترا أثناء عمله على سطح مبنى.

لقي شاب (35 عاما) مصرعه جراء سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء عمله على سطح مبنى في مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، عصر الإثنين.

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ووصل طاقم طبي من "إيحود هتسلا" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة العامل إثر إصابته الخطيرة وبعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال مضمدون من أفراد الطاقم الطبي، إن العامل "سقط من سطح بعلو 15 مترا أثناء عمله بحسب ما ذكر صديقه، وقد جرى إقرار وفاته في المكان جراء الإصابات الخطيرة التي عانى منها".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.