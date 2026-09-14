مصرع الشاب مجد حلف بحادث طرق قرب إبطن

لقي الشاب مجد نوفل حلف (27 عامًا) من حلف أم راشد مصرعه، الليلة الماضية، إثر حادث طرق مروع وقع قرب قرية إبطن، شمالي البلاد .

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي الشاب مجد نوفل حلف (27 عامًا)، من سكان قرية حلف أم راشد في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه إثر تعرضه لحادث طرق مروع على شارع 762 بالقرب من قرية إبطن، الليلة الماضية.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث اضطرت إلى إقرار وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة.

ضحية الحادث مجد حلف

كما أصيبت في الحادث امرأة في الأربعينيات من عمرها بجروح متوسطة، ونُقلت إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، وهي تعاني من إصابات في البطن والأطراف السفلية.

وقال أحد المسعفين إن الحديث يدور عن حادث طرق خطير جدًا، إثر تصادم مركبتين.

وأضاف أن امرأة في الأربعينيات كانت عالقة داخل إحدى المركبتين، وقد أصيبت بجروح متوسطة في البطن والأطراف السفلية، فيما عُثر في المركبة الثانية على رجل في الثلاثينيات من عمره، مصابًا بجروح بالغة الخطورة، وقد أُعلن عن وفاته في المكان بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبحسب "سلطة الإطفاء والإنقاذ"، استُدعيت طواقم الإطفاء من محطة "الكريوت" إلى موقع حادث معقد، شاركت فيه ثلاث مركبات. وقد لحقت أضرار طفيفة بإحدى المركبات، فيما تعرضت أخرى لأضرار جسيمة، بينما انشطرت المركبة الثالثة إلى نصفين، وسقط جزء منها في قناة بعمق نحو أربعة أمتار.

ونزل طاقم الإطفاء والإنقاذ إلى القناة باستخدام معدات إنقاذ خاصة، وأقاموا إنارة ميدانية في المكان. وخلال عمليات الإنقاذ، تم تخليص امرأة أصيبت بجروح متوسطة، ونُقلت لتلقي العلاج من طواقم "جمة داود الحمراء".

وأفادت "سلطة الإطفاء" بأن مصابين آخرين نُقلا إلى المستشفى بحالة طفيفة، فيما عُثر على أحد الأشخاص داخل جزء المركبة الذي سقط في القناة وقد فارق الحياة.

من جهتها، فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، فيما جمع محققو حوادث الطرق وعناصر الشرطة من محطة كريات آتا الأدلة من موقع الحادث.