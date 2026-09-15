التحقيق في احتراق خمس سيارات قرب بناية سكنية في الناصرة

من مكان الحريق في الناصرة (تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ)

اندلع حريق في خمس سيارات كانت مركونة قرب بناية سكنية مأهولة في مدينة الناصرة، فجر اليوم الثلاثاء، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وسط عدم وضوح أسباب اندلاع النيران حتى الآن.

ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المبنى السكني القريب، فيما يجري فحص احتمال أن يكون الحريق متعمدا.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حوادث إحراق مركبات في عدد من البلدات العربية، وسط مطالبات بتكثيف جهود الشرطة للكشف عن ملابسات هذه الحوادث وملاحقة المسؤولين عنها، في وقت تثير فيه حرائق المركبات قرب المباني السكنية مخاوف على سلامة السكان والممتلكات.