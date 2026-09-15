توقيف 22 شخصا بينهم 4 نساء في عرعرة النقب

أوقفت الشرطة الإسرائيلية 22 مشتبها به، بينهم أربع نساء، خلال حملة في عرعرة النقب، أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة، على خلفية حوادث إطلاق نار ونزاعات في المنطقة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 22 مشتبها به، بينهم أربع نساء، خلال نشاط ميداني نفذته الشرطة وقوات "حرس الحدود" في قرية عرعرة النقب، على خلفية "نزاعات وإطلاق نار".

وقالت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، إن قواتها ضبطت مسدسا ومشط ذخيرة داخل مصنع للباطون في المنطقة الصناعية، إضافة إلى سلاح مرتجل من عيار 9 ملم، وذلك خلال توقيف تسعة مشتبه بهم للاشتباه بتبادل إطلاق النار وإلقاء الحجارة.

وأضافت أنه في عملية تفتيش أخرى داخل مجمع سكني، عثرت القوات على مخبأ تحت الأرض احتوى على بندقية من طراز "M-16" ومئات الطلقات، فيما أوقفت مشتبها به على ذمة التحقيق.

كما أوقفت الشرطة 13 مشتبها به آخرين للاشتباه بتورطهم في حوادث إطلاق نار، وأحيل جميع الموقوفين إلى مركز الشرطة في عرعرة النقب لمواصلة التحقيق.