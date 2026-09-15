مجد الكروم: الشرطة تعتقل شخصين مع تواصل الحراك الشعبي ضد البؤرة الاستيطانية

تواصل الحراك الشعبي في منطقة الروس التابعة لمجد الكروم رفضا للبؤرة الاستيطانية المقامة فيها: اعتقلت الشرطة شخصين أحدهما شابة أثناء اعتصامهم في المنطقة، فيما أمر "كاكال" بتفكيك فوري للبؤرة الاستيطانية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء، الثلاثاء، شخصين أحدهما شابة أثناء اعتصام المئات من أهالي مجد الكروم والمجتمع العربي، ضد البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة الروس التابعة للبلدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الصندوق القومي اليهودي (كاكال)" أمر بتفكيك المباني التي أقيمت في إطار البؤرة الاستيطانية الجاثمة على الأراضي التابعة لمجد الكروم، على أن تُدرس إمكانية إقامتها مجددا بناء على "وجود قطيع أغنام في المكان"، في إشارة إلى موافقته على استخدام الأرض كبؤرة استيطانية رعوية. وذلك في أعقاب اجتماع جرى خلاله التباحث في القضية.

تواصل الحراك الشعبي: الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصين أحدهما شابة أثناء اعتصام الأهالي ضد البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس التابعة لبلدة مجد الكروم pic.twitter.com/lCCnuezzbu — موقع عرب 48 (@arab48website) September 15, 2026

يأتي ذلك مع تواصل الحراك الشعبي في مجد الكروم منذ عدة أيام، إذ يقوم الأهالي يوميا في ساعات المساء بالتوجه إلى منطقة الروس دفاعا عن أراضيهم وللمطالبة برحيل المستوطنين منها.

وسبق ذلك عقد اجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في مجد الكروم، لبحث سبل التصدي للبؤرة الاستيطانية، بمشاركة نواب عرب ورؤساء سلطات محلية وقادة ونشطاء من مختلف الأطر والفعاليات والأحزاب.

وتتواجد قوات الشرطة بشكل دائم في المكان، بذريعة حماية المستوطنين، فيما أقامت حاجزا بالقرب من البؤرة، وتمنع أصحاب الأراضي بشكل يومي من الوصول إلى أراضيهم، ما يدفعهم إلى سلك طرق وعرية وصعبة بديلة من أجل الوصول إلى أراضيهم.

تواصل الحراك الشعبي واعتصام الأهالي في منطقة الروس التابعة لمجد الكروم ضد البؤرة الاستيطانية pic.twitter.com/FQLNs6k9By — موقع عرب 48 (@arab48website) September 15, 2026

فيما أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم مواصلة النشاطات الاحتجاجية بشكل يومي، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا، وحتى ساعات الليل المتأخرة.

وبحسب المعطيات التي جرى التحقق منها، تعود ملكية الغالبية العظمى من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية إلى مواطن من مجد الكروم، فيما تسيطر دائرة أراضي إسرائيل على جزء آخر منها، كما تعود ملكية مئات الدونمات المحيطة بالمنطقة إلى أهال من مجد الكروم؛ ما يثير مخاوف من أن تصبح هذه الأراضي عُرضة للمصادرة في حال جرى تقنين البؤرة الاستيطانية.

وبالتوازي مع الاحتجاجات الشعبية، بدأ المجلس المحلي بالتعاون مع مركز "عدالة" الحقوقي، تحرّكا في المسار القضائي بهدف استصدار أمر من المحكمة يقضي بإزالة البؤرة، وإخراج المستوطنين من المنطقة.

وعقد "الصندوق القومي اليهودي (كاكال) جلسة "طارئة" في وقت سابق الثلاثاء، على خلفية التوتر وغضب أهالي مجد الكروم ضد البؤرة الاستيطانية واتخاذ خطوات شعبية وقانونية وقضائية لفحص قانونية الأوراق الموجودة بحوزة المستوطنين بأنهم قاموا باستئجار الأرض من "كاكال".

ووجهت رسالة موقعة باسم 260 قياديا وناشطا من اليهود والعرب في المنطقة إلى "كاكال"، طالبوا من خلالها بالتحرك فورا لمنع التصعيد، وحذروا من أن ما يحصل هو دفع "بأجندة قومية وتكريس وقائع على الأرض"، وقالوا إن "هناك خطرا حقيقيا من أن تتحول عدة خيام في غياب رد واضح، إلى وجود دائم وسابقة خطيرة في أماكن أخرى في الجليل".