إصابة خطيرة لشاب بجريمة طعن في أم الفحم

أصيب شاب (25 عامًا) بجروح خطيرة، فجر اليوم الأربعاء، إثر جريمة عنف في أم الفحم. وقدّمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، وهو يعاني من إصابات نافذة.

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح خطيرة، فجر اليوم الأربعاء، إثر جريمة طعن في مدينة أم الفحم، بحسب ما أفادت به طواقم الإسعاف.

ووصل بلاغ إلى مركز الإسعاف "نجمة داود الحمراء" عند الساعة 02:21، حول نقل المصاب إلى عيادة محلية في أم الفحم، حيث قدمت الطواقم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة، وهو يعاني من إصابة نافذة.

وقال البراميديك في "نجمة داود الحمراء"، فادي طنطوري، إن المصاب كان واعيًا عند وصول الطواقم، لكنه عانى من إصابات نافذة في أنحاء جسده، مشيرًا إلى أنه نُقل إلى المستشفى بحالة خطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.