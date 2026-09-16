بن غفير يقتحم قرية بير هداج في النقب

اقتحم بن غفير قرية بير هداج في النقب وقام بجولة استفزازية في أراضي الأهالي، وفي الأثناء نشبت مواجهة كلامية مع أحد المواطنين الذي وصفه بـ"الوزير الفاشل"، مستشهدا بانعدام الأمن واقتحاماته الاستعراضية ضمن حملته الانتخابية ضد المواطنين العرب.

اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، بلدة بير هداج في منطقة النقب، وقام بجولة استفزازية في أراضي الأهالي.

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ونشبت مواجهة كلامية بين أحد أهالي بير هداج وبن غفير، الذي وصفه بـ"الوزير الفاشل"، مستشهدا بانعدام الأمن في المجتمع العربي واقتحاماته الاستعراضية ضمن حملته الانتخابية ضد المواطنين العرب.

مواجهة كلامية بين أحد أهالي بير هداج والمتطرف بن غفير أثناء اقتحامه للقرية pic.twitter.com/KbKWrX5fbu — موقع عرب 48 (@arab48website) September 16, 2026

وقال رئيس اللجنة المحلية في بير هداج سليم الدنفيري، إن "زيارة فتى التلال (بن غفير) إلى بير هداج لا تؤثر فينا، رغم أنه دمر المئات من منازلنا، إلا أننا أقوياء ولن ننكسر ولن نتزحزح إلى أي مكان".

وأشار إلى أن "هدف بن غفير هو تدمير العلاقات ونشر الكراهية، وهو لا يبالي بأحد".

وأضاف الدنفيري "إنه رجل يكره الجميع لأن أيديولوجيته تقوم على إشعال الحرب وإراقة الدماء لمصالحه الشخصية"، واصفا إياه بأنه "وزير يتصرف كطفل صغير".

وأعرب عن أمله في حكومة أخرى تصلح الضرر الذي ألحقه بن غفير، بعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مضيفا "سنلقي به إلى مزبلة التاريخ عبر صناديق الاقتراع".