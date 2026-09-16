الشرطة تحقق في إطلاق نار بسلاح عسكري نحو مجمع سكني بجلجولية

استهدف مجرمون مجمعا سكنيا في مدينة كفر قاسم بإطلاق نار من سلاح عسكري "مسروق" من دون تسجيل إصابات، بينما شرعت الشرطة الإسرائيلية بتمشيط المنطقة وجمع الأدلة للوصول إلى المشتبه بهم الذين لا يزالون طلقاء.

أطلق مجرومون النار من سلاح عسكري "مسروق"، نحو مجمع سكني في جلجولية، مساء الأربعاء.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن "عناصر شرطة من مركز كفر قاسم، باشروا التحقيق في أعقاب بلاغ عن إطلاق نار باستخدام سلاح عسكري مسروق باتجاه مجمع سكني".

وأكدت أن الجريمة "لم تسفر عن وقوع إصابات".

وفي حين لم يذكر بيان الشرطة ذلك، أفادت مصادر محلية بأن المنزل المستهدف يقع في جلجولية القريبة من كفر قاسم.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السلاح المستهدَف هو صاروخ "لاو".

وذكرت في بيان أن عناصرها وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وشرعوا في عمليات تمشيط وملاحقة للمشتبه بهم، بالتزامن مع جمع الأدلة من مسرح الحدث.

وأفادت الجهات الطبية بعدم وقوع إصابات.

وعقب الإجراءات الأولية في الموقع، نُقلت المضبوطات إلى مختبرات الأدلة الجنائية ومتفجرات الشرطة الإسرائيلية لإجراء المزيد من الفحوصات والتحليلات، بحسب بيان الشرطة.

وذكرت الشرطة أنه يبدو أن الحدث ذو طابع جنائي، ولا تزال الظروف المحيطة به قيد التحقيق.