إصابة خطيرة لشاب بجريمة عنف في حيفا

أسفرت جريمة عنف ارتكبت في حيفا عن إصابة شاب (25 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء جريمة عنف ارتكبت في مدينة حيفا، ليل الخميس – الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابات اخترقت جسده.

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "رأينا الشاب وهو بوعي غير كامل ويعاني من إصابات خطيرة اخترقت جسده. قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.