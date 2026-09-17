أم الفحم: مقتل علاء محاميد برصاص الشرطة... مصادر محلية: "كان مكبّل اليدين"

برصاص عناصر من "حرس الحدود"، قُتل الشاب علاء محاميد من أم الفحم بعد مطاردة على شارع 65؛ أفادت مصادر محلية بأنه أُطلق عليه النار وهو مكبّل اليدين، خلافًا لرواية الشرطة التي ادعت أنه هاجم أحد عناصرها وشكّل خطرًا على حياته.

قُتل الشاب علاء محمد موسى ديك خضور محاميد، من مدينة أم الفحم، برصاص عناصر من "حرس الحدود"، بعد مطاردة على شارع 65 انتهت قرب مدخل المدينة، فيما تتضارب رواية الشرطة مع معلومات محلية أفادت بأنه أُطلق عليه الرصاص بعدما جرى توقيفه وكان مكبّل اليدين.

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وادعت الشرطة، في بيان، أن عناصر من وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"حرس الحدود"، كانوا يعملون في منطقة أم الفحم، حين رصدوا مركبة أثارت اشتباههم وطلبوا من سائقها التوقف، إلا أنه لم يستجب.

وزعمت أنه واصل السير بطريقة عرّضت مستخدمي الطريق للخطر، لتبدأ مطاردة شارك فيها أيضًا عناصر من شرطة أم الفحم.

الشاب علاء محاميد من أم الفحم، قُتل برصاص الشرطة

وبحسب رواية الشرطة، انتهت المطاردة داخل المدينة، وحاول عناصرها اعتقال السائق، مدعية أنه تصرف داخل المركبة بصورة "أثارت اشتباههم"، قبل أن يخرج منها لدى اقتراب أحد العناصر ويهاجمه.

وزعمت الشرطة أن عنصر "حرس الحدود" شعر بأن حياته "معرضة للخطر"، فأطلق النار على الشخص وأصابه؛ ولم توضح الشرطة في بيانها موضع إصابته أو مدى خطورتها.

ولم يذكر بيان الشرطة ما إذا حاول العناصر استخدام وسائل أخرى للسيطرة على الشخص واعتقاله قبل إطلاق النار عليه، فيما اكتفت بالقول، في ختام بيانها، إن ملابسات الحادث "قيد الفحص".

في المقابل، أفادت مصادر محلية بأن محاميد كان قد أوقف وكُبّل خلال الملاحقة، قبل أن يتمكن من العودة إلى مركبته ومغادرة المكان، لتتجدد المطاردة ويقع خلالها حادث طرق.

وبحسب هذه المعلومات، أوقفته الشرطة مرة أخرى وأطلقت النار عليه وهو مكبّل اليدين، وهي رواية تتناقض بصورة جوهرية مع ادعاء الشرطة بأنه شكّل خطرًا على حياة أحد عناصرها عند إطلاق النار.

وأضافت المصادر المحلية أن محاميد كان يعاني من حالة نفسية، وسبق أن تلقى العلاج في مؤسسة طبية، في معطى يضيف تساؤلات بشأن طريقة تعامل القوة معه ومدى ضرورة استخدام الرصاص خلال محاولة السيطرة عليه واعتقاله.

وكانت الشرطة قد أعلنت بدايةً إصابة محاميد ونقله لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاته. وفي المقابل، أفادت معلومات محلية بأن طاقمًا طبيًا وصل إلى المكان وأقر وفاته.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة الانتقادات المتصاعدة لطريقة تعامل الشرطة الإسرائيلية مع المواطنين العرب، ولا سيما في الحالات التي ينتهي فيها التوقيف أو المطاردة بإطلاق النار، وسط اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة والتعامل مع المواطنين العرب بمنطق أمني، في مقابل تقاعسها عن مواجهة الجريمة المنظمة وانتشار السلاح.

وبحسب المعطيات المحدثة، ارتفع بمقتل محاميد عدد المواطنين العرب الذين قُتلوا برصاص الشرطة منذ مطلع عام 2026 إلى عشرة على الأقل، في حوادث قالت الشرطة في معظمها إن عناصرها أطلقوا النار بسبب وجود خطر على حياتهم أو خلال مواجهات، فيما شككت عائلات ضحايا وجهات محلية في هذه الروايات وطالبت بتحقيقات مستقلة وشفافة.

والقتلى هم شام شامي من عكا، وأحمد أشقر من كابول، ورافي أبو طريف من يركا، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، وأحمد سعيد النعامي من رهط، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب، وسامي أحمد جعصوص من اللد، ورامي شلبي من سولم.

ويضاف إلى ذلك مقتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل برصاص جندي إسرائيلي على شارع 6 في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي معظم هذه الحالات، شككت عائلات الضحايا وجهات محلية في رواية الشرطة بشأن ظروف إطلاق النار، فيما أُغلقت في السابق ملفات تحقيق في مقتل مواطنين عرب برصاص الشرطة من دون توجيه اتهامات إلى أفرادها.