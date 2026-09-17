مصرع 3 شبان في حادثي طرق بالنقب والشمال

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 310 قرب بلدة ترابين الصانع في النقب عن مصرع الشابين أمين وعبود الترابين، فيما لقي شاب (35 عاما) مصرعه في حادث طرق بمنطقة حيفا.

من مكان الحادث في النقب (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

لقي الشابان أمين وعبود الترابين، في الثلاثينيات من عمريهما، من قرية ترابين الصانع في منطقة النقب، مصرعيهما في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 310 قرب البلدة؛ فيما لقي شاب مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة قرب كريات آتا في منطقة حيفا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصلت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة الشابين جراء إصاباتهما بالغة الخطورة.

الفقيدان أمين وعبود الترابين

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق مروّع، إذ أن المركبتين تضررتا بشكل كبير في مقدمتهما، وإحداهما كانت على الحاجز الواقي".

وأضاف أن "شابين كانا فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا من إصابات بالغة الخطورة، وقد أجرينا لهما الفحوص الطبية لكننا اضطررنا لإقرار وفاتهما في المكان".

وفي شمال البلاد، لقي شاب (35 عاما) مصرعه جراء حادث بين دراجة نارية استقلها وسيارة على شارع 780 قرب كريات آتا في منطقة حيفا.

من مكان الحادث في منطقة حيفا

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وقال براميديك ومضمدان إن "رأينا راكب الدراجة النارية على جانب الشارع وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة في جسده، إذ أجرينا له الفحوص الطبية لكن لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادثين المنفصلين.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 316 شخصا بينهم 125 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري.