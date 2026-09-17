المحكمة المركزية في حيفا تعقد جلسة جديدة في محاكمة الصحافي سعيد حسنين، المتهم بـ"التواصل مع عميل أجنبي" و"تأييد منظمة إرهابية" على خلفية مقابلة إعلامية، فيما يحذر متضامنون معه من تداعيات القضية على عمل الصحافيين العرب.

عقدت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، جلسة جديدة في ملف الصحافي سعيد حسنين من شفاعمرو، الذي يحاكم منذ العام الماضي على خلفية مقابلة إعلامية، بمزاعم تتعلق بـ"التواصل مع عميل أجنبي" و"تأييد منظمة إرهابية"، وسط حضور متضامنين ونشطاء إلى المحكمة.

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وقال محامي حسنين، نمير إدلبي، لـ"عرب 48"، إن الجلسة تأتي استكمالًا لجلسات سابقة قدم خلالها طاقم الدفاع الشهود والبينات، إلى جانب ادعاءات تتعلق بطريقة التحقيق مع حسنين والتهم المنسوبة إليه.

وأضاف إدلبي: "حاولنا إيضاح مدى خطورة تهمة التواصل مع عميل أجنبي في ملف قضية الصحافي سعيد حسنين"، واصفًا ذلك بأنه "غير مسبوق"، معربًا عن أمله بأن تقبل المحكمة ادعاءات الدفاع و"تنصف حسنين وتبرئه".

جلسة جديدة في محاكمة سعيد حسنين: الدفاع يفند التهم ويطالب بتبرئته

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وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت حسنين في 25 شباط/ فبراير 2025، بعد مداهمة منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب كانت بحوزته.

وجاء اعتقاله على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع إذاعة وقناة "الأقصى"، قبل أن تقدم النيابة، في 13 آذار/ مارس 2025، لائحة اتهام بحقه نسبت إليه "التواصل مع عميل أجنبي" و"تأييد منظمة إرهابية".

("عرب 48")

وفي أيار/ مايو 2025، وبعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، قررت المحكمة نقله إلى الحبس المنزلي، وفرضت عليه قيودًا شملت إبعاده عن مدينته شفاعمرو إلى بلدة كفر مندا.

وشهدت جلسة الخميس حضور مجموعة من النشطاء والمتضامنين مع حسنين، في ظل استمرار القضية منذ نحو عام ونصف.

("عرب 48")

وقال منسق حملة التضامن مع حسنين، مراد حداد، لـ"عرب 48"، إن القضية "استهداف لكل الصحافيين"، مضيفًا أن "سعيد يُحاكم على مقابلة صحافية، وهذه سابقة أن يُحاكم صحافي بسبب مقابلة".

واعتبر حداد أن استمرار الملف قد يفتح الباب أمام مزيد من الملاحقات بحق الصحافيين العرب، وقال إن "ما يحصل هو ملاحقة للصحافيين العرب، وفي حال لم يُغلق هذا الملف، ستتم ملاحقتهم على أبسط الأمور".