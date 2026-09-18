النقب: مصرع طفل في حادث دهس في رهط

أسفر حادث دهس وقع في مدينة رهط في النقب عن مصرع طفل (7 سنوات)، إذ أقر طاقم طبي نقل إليه الطفل وفاته بعدما باءت كافة محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

لقي طفل (7 سنوات) مصرعه جراء حادث دهس وقع في مدينة رهط في منطقة النقب، مساء الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقل الطفل إلى شارع 264 قرب المدينة، حيث تواجد طاقم طبي الذي لم يكن أمامه سوى إقرار وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال البراميديك مالك أبو عرار، إن "طفلا نقل إلينا بواسطة سيارة خصوصية وهو فاقد للوعي قرب مدخل رهط، إذ ذكروا لنا أنه أصيب في حادث طرق. أجرينا فحوصا طبية للطفل الذي عانى من إصابة بالغة الخطورة وكان بلا علامات حياة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث ووفاة الطفل، وقالت إن الطفل تعرض للدهس من مركبة.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 320 شخصا بينهم 125 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق ودهس وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام.