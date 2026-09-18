تل السبع: وفاة فتى بعد أسبوعين من إصابته ومصرع قريبه باصطدام مركبة بدراجتهما

وفاة الفتى سالم أبو رقيق بعد أسبوعين من إصابته ومصرع ابن عمته سليم أبو رقيق في حادث اصطدام بدراجة هوائية كانا يستقلانها ببلدة تل السبع في منطقة النقب.

توفي الفتى سالم إبراهيم أبو رقيق (13 عاما) من بلدة تل السبع في منطقة النقب ليل الجمعة – السبت، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بحادث اصطدام مركبة بدراجة هوائية.

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وأسفر الحادث حينها عن وفاة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق، ونقل الفقيد سالم بحالة خطيرة إلى المستشفى قبل إقرار وفاته الليلة.

وفي التفاصيل، فإن الحادث وقع على الشارع المؤدي إلى المقبرة الإسلامية الشرقية في تل السبع، جراء اصطدام مركبة بدراجة هوائية استقلها الفقيدان.

وعمت أجواء من الحزن والألم على قرية تل السبع ومنطقة النقب منذ الإعلان عن وفاة الفتى سالم أبو رقيق.