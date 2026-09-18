توقيف شاب من مجد الكروم بشبهة التواصل مع "عميل أجنبي" من لبنان وتنفيذ مهام أمنية

اعتقل الشاباك والشرطة الإسرائيلية شابا (32 عاما) من مجد الكروم، بشبهة التواصل لعدة أشهر مع "عميل أجنبي" من لبنان وتنفيذ مهام أمنية بتوجيهه مقابل أموال، ومن المقرر تقديم لائحة اتهام بحقه يوم الأحد.

أوقفت الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، شابا من مجد الكروم، بشبهة التواصل مع "عميل أجنبي" من لبنان، وتنفيذ مهام أمنية.

وقالت الشرطة والشاباك في بيان مشترك صدر عنهما، إنه "في إطار عملية مشتركة بين وحدة ’لاهف 433’ وجهاز الأمن العام، أُلقي القبض مؤخرًا على (شاب)، يبلغ من العمر 32 عاما، مجد الكروم، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي، لتنفيذ مهام أمنية بتوجيه منه".

وأضافتا في البيان أن "تحقيقا أجرته وحدة ’لاهف 433’ والشاباك، كشف أن المواطن كان على اتصال بالعميل الأجنبي لعدة أشهر، وطُلب منه تنفيذ مهام أمنية بتوجيه منه".

وذكرت الشرطة والشاباك أن "التحقيق أظهر أن المواطن كان على علم بأن هذا التواصل يتم مع عميل أجنبي من لبنان، وأنه في المقابل، كان يُحاول دفع المال عن طريق شراء منتجات من إسرائيل بواسطة العميل الأجنبي، وتسليمها للمواطن".

وبحسب البيان، فقد "رافق التحقيق مكتب المدعي العام، وسيتم تقديم لائحة الاتهام يوم الأحد، الموافق 20/09/2026".

وأضاف البيان أن "هذه العناصر، بما فيها عناصر استخباراتية وإرهابية من دول معادية، تواصل مساعيها لتجنيد إسرائيليين وتوظيفهم في مهام أمنية وتجسسية وإرهابية داخل إسرائيل، حتى في ظل الحرب الحالية. كما تحاول هذه العناصر تجنيد إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".