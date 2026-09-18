كفر قاسم: إصابة 3 أشخاص في جريمة عنف

أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم قاصران، بجروح إثر جريمة عنف في كفر قاسم، ونُقلوا إلى مستشفى "بيلينسون" في مدينة بيتح تكفا لتلقي العلاج.

أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم قاصران، بجروح، إثر جريمة عنف وقعت في مدينة كفر قاسم، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين، وهم ثلاثة شبان ورجل تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عامًا، تعرضوا لإصابات نافذة في الأطراف السفلية.

وقدمت طواقم الإسعاف والإنقاذ العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، شمل وقف النزيف وتضميد الجروح، قبل نقلهم إلى مستشفى "بيلينسون" في بيتح تكفا لاستكمال العلاج، حيث أُدخلوا إلى قسم الإصابات (التروما).

وقال مسعفا منظمة "هتسلا"، آري فيتمان وهيرشي بونفادر، إنهم عثروا لدى وصولهم إلى المكان على ثلاثة مصابين يعانون إصابات نافذة في الأطراف السفلية، وقدموا لهم العلاج الأولي بالتعاون مع طواقم الإسعاف التابعة لخدمة "نجمة داود الحمراء"، قبل نقلهم إلى المستشفى بحالة متوسطة.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.