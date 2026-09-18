لائحة اتهام ضد شاب من طمرة بشبهة التواصل مع حماس وجهات إيرانية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الجمعة، أن لائحة اتهام ستُقدّم ضد شاب من مدينة طمرة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، على خلفية ما وصفته بـ"مخالفات أمنية"، وذلك في أعقاب تحقيق مشترك أجرته الشرطة والشاباك.

وبحسب بيان مشترك للشرطة والشاباك، "اعتُقل في 28 آب/أغسطس الماضي سلطان أبو الهيجاء (31 عامًا)، من طمرة، خلال نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء الشمال والشاباك"، ونُسبت إليه عدة "مخالفات أمنية".

وادعت أجهزة الأمن، في بيانها، أن "التحقيق معه أظهر أنه توجه عدة مرات إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، بهدف تقديم المساعدة لها بصورة سرية".

وأضاف البيان أن التحقيق أظهر، وفق ادعاءات الأجهزة الأمنية، أنه "أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية، لكنه لم يتمكن من تنفيذ أي مهام لصالحها قبل اعتقاله".

ومن المقرر أن تُقدّم لائحة الاتهام بحقه، اليوم، إلى المحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحامية شير موشيوف من النيابة العامة في لواء حيفا.

وقال الشاباك والشرطة إنهما يتعاملان "بخطورة بالغة" مع أي ضلوع لمواطنين إسرائيليين في أنشطة تعتبرها السلطات تهديدًا لأمن الدولة ومواطنيها، مضيفين أنهما سيواصلان العمل وفق الصلاحيات الممنوحة لهما قانونيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يشتبه بضلوعهم في مثل هذه الأنشطة.

وتُعد هذه الاتهامات، في هذه المرحلة، جزءًا من ملف التحقيق والادعاء، فيما يفترض أن تفصل المحكمة في التهم الموجهة إلى المتهم.