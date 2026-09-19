مصابان في جريمتي إطلاق نار في طمرة والشيخ دنون

أسفرت جريمتا إطلاق نار ارتكبتا في طمرة والشيخ دنون عن إصابة شابين بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة، بينما لم تعرف حالة الآخر.

أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون ومدينة طمرة، مساء السبت.

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وقالت الشرطة إن شابا نقل من بلدة الشيخ دنون إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، وهو مصاب بعيارات نارية، من دون أن تحدد حالته.

وأفاد مركز "الزهراوي" الطبي في طمرة، بتقديم العلاجات الأولية لمصاب في جريمة إطلاق نار بالمدينة، ووصفت حالته بالمتوسطة.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

وفي مدينة باقة الغربية، وقعت عملية سطو تخللها إطلاق نار في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف، وبحسب التفاصيل الواردة فإن جناة أقدموا على سرقة صندوق النقوط، ثم فروا من المكان.