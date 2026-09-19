"يد خفيفة جدا على الزناد": تظاهرة بأم الفحم والمطالبة بمحاسبة الشرطي قاتل علاء محاميد

تظاهرة احتجاجية في أم الفحم تنديدا بجريمة الشرطة ومقتل علاء محاميد برصاص أحد عناصرها، ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بمحاسبة الشرطي القاتل وأخرى تندد بسهولة الضغط على الزناد واستهداف المواطنين العرب.

احتج أهال من أم الفحم والمنطقة، السبت، على الدوار الأول في المدينة، تنديدا بجريمة الشرطة التي راح ضحيتها علاء محاميد (50 عاما) برصاص أحد عناصرها يوم الخميس الماضي.

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ورفع المحتجون لافتات تطالب بمحاسبة الشرطي قاتل محاميد، بالإضافة إلى اتهام الشرطة باستهداف المواطنين العرب، إذ كتب على بعض منها: "الدولة تقتل المواطنين"، "إجرام من الشرطة بحق المواطنين العرب".

والدة الضحية علاء محاميد تتحدث بألم خلال التظاهرة الاحتجاجية المنددة بجريمة الشرطة وقتل ابنها في أم الفحم



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/ejiYnVAAYy pic.twitter.com/zIteDl1i5O — موقع عرب 48 (@arab48website) September 19, 2026

وقتل محاميد برصاص الشرطة يوم الخميس الماضي جراء إطلاق النار عليه من مسافة صفر، فيما تذرعت الشرطة أن الضحية لم ينصع لأوامر عناصرها.

يذكر أنه لم يتم حتى الآن تشييع جثمان الضحية محاميد، في وقت لا يزال الجثمان في مركز الطب العدلي في أبو كبير، فيما من المتوقع أن تنظم له جنازة شعبية كبيرة في المدينة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بدعوة من اللجنة الشعبية والبلدية في أم الفحم إثر اجتماع طارئ عقد عقب جريمة الشرطة، والذي تقرر خلاله بالإضافة إلى الاحتجاج اليوم، تنظيم جنازة شعبية بالتنسيق مع العائلة، وطلب عقد جلسة طارئة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة العليا، والتشديد على قضية وتعامل عناصر "حرس الحدود" في مدينة أم الفحم.