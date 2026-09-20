أم الفحم: تشييع جثمان علاء محاميد ضحيّة رصاص الشرطة

شيّع حشد غفير بـ«أم الفحم» جثمان علاء محاميد (50 عاماً)، الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية الخميس الماضي. وبدعوة من البلدية واللجنة الشعبية، أُقيمت جنازة شعبية انطلقت من ملعب التدريبات للمقبرة، وسط مطالبة العائلة بمحاكمة الشرطي القاتل ومحاسبته.

شيّع حشد من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة، ومختلف مناطق الـ48، جثمان علاء محاميد (50 عاما) الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية بالمدينة، بعد صلاة العصر.

وأدّى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان محاميد في ملعب التدريبات في مدينة أم الفحم، ومن ثم شيعوه إلى مثواه الأخير في مقبرة البقيع في منطقة واد ملحم في المدينة.

مئات من أهالي أم الفحم ووادي عارة ومناطق الـ48 يتجمعون في ملعب التدريبات بالمدينة، استعدادًا لتشييع جثمان علاء محاميد (50 عامًا)، الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية الخميس الماضي. ويؤدي المشيعون صلاة الجنازة قبل مواراته الثرى في مقبرة البقيع بمنطقة واد ملحم، وسط مطالبة عائلته… pic.twitter.com/qt8uCNXWpM — موقع عرب 48 (@arab48website) September 20, 2026

وطالب المشاركون في التشييع بمحاسبة الشرطي القاتل، وبإيقاف قتل المواطنين العرب الذي تكون يد الشرطة "خفيفة على الزناد" إزاءهم.

ودعت بلدية المدينة واللجنة الشعبية فيها الأهالي للمشاركة في تشييع جثمان الضحية، وجعل تشييعه بجنازة شعبية، اليوم الأحد، وذلك ضمن القرارات التي صدرت عن البلدية واللجنة الشعبية خلال الاجتماع الطارئ في المدينة، يوم الخميس الماضي، في أعقاب إعدام محاميد.

جانب من المشاركين في التشييع ("عرب 48")

وقتل علاء محاميد برصاص الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، وذلك بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر الشرطة، بذريعة محاولته الفرار منهم، في منطقة عين جرار في المدينة.

("عرب 48")

وترك محاميد خلفه زوجة، و 5 أبناء، بعد إعدامه برصاص الشرطة، فيما تطالب عائلته بمحاكمة الشرطي القاتل.

جانب من تشييع جثمان علاء محاميد في مدينة أم الفحم، بعد مقتله برصاص الشرطة، الخميس الماضي.



للتفاصيل: https://t.co/v9eFcc5waW pic.twitter.com/mcFny2mUwD — موقع عرب 48 (@arab48website) September 20, 2026

ويأتي التشييع في ظل تحركات شعبية ورسمية متواصلة في المدينة، إذ طالبت البلدية واللجنة الشعبية بتشكيل لجنة تحقيق حيادية ومستقلة، فيما أكدت العائلة تمسكها بكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين.

واحتج أهال من أم الفحم والمنطقة، أمس السبت، على الدوار الأول في المدينة، تنديدا بجريمة الشرطة التي راح ضحيتها علاء محاميد (50 عاما) برصاص أحد عناصرها يوم الخميس الماضي.

وعقدت بلدية أم الفحم، مساء الخميس الماضي، جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن عائلة محاميد، وأعضاء من المجلس البلدي، واللجنة الشعبية، وناشطين، وذلك لبحث ملابسات مقتل الشاب والتطورات التي أعقبت الجريمة.

وبحسب بيان البلدية، استعرضت الجلسة تفاصيل ما جرى، وجرى التأكيد على ضرورة متابعة الملف على المستويات القانونية والجماهيرية والسياسية. وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس البلدية، د. سمير صبحي، جملة من القرارات، بينها تنظيم جنازة شعبية للشاب بالتنسيق مع عائلته، وتنظيم وقفة احتجاجية في المدينة، هي التي جرت أمس السبت، إلى جانب المطالبة بعقد جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في أم الفحم.

كما شددت البلدية على ضرورة متابعة قضية تعامل عناصر "حرس الحدود" مع المواطنين في المدينة، واستكمال المسار القانوني بالتعاون مع العائلة، والعمل من أجل تشكيل لجنة تحقيق حيادية ومستقلة، بمعزل عن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش".

تفاصيل أوفى تباعا...