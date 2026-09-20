أم الفحم تودّع علاء محاميد اليوم وسط مطالب بكشف ملابسات مقتله برصاص الشرطة

تشيّع أم الفحم، اليوم الأحد، جثمان الشاب علاء محمد موسى محاميد، الذي قُتل برصاص الشرطة، بعد صلاة العصر من ملعب التدريبات، إلى مقبرة البقيع في واد محلم.

تُشيّع مدينة أم الفحم، اليوم الأحد، جثمان الشاب علاء محمد موسى محاميد، الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، وسط حالة من الغضب والمطالبات بكشف ملابسات مقتله وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار عليه.

وأعلنت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية وعائلة الفقيد أن مراسم التشييع ستُقام بعد صلاة العصر مباشرة، انطلاقًا من ملعب التدريبات، على أن ينطلق موكب الجنازة إلى مقبرة البقيع في واد محلم.

ويأتي التشييع في ظل تحركات شعبية ورسمية متواصلة في المدينة، إذ طالبت البلدية واللجنة الشعبية بتشكيل لجنة تحقيق حيادية ومستقلة، فيما أكدت العائلة تمسكها بكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين.

ويُقام بيت العزاء اليوم الأحد وغدًا الإثنين في قاعة مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار.

بلدية أم الفحم: العمل من أجل تشكيل لجنة تحقيق حيادية ومستقلة

وعقدت بلدية أم الفحم، مساء الخميس، جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن عائلة محاميد، وأعضاء من المجلس البلدي، واللجنة الشعبية، وناشطين، وذلك لبحث ملابسات مقتل الشاب والتطورات التي أعقبت الجريمة.

وبحسب بيان البلدية، استعرضت الجلسة تفاصيل ما جرى، وجرى التأكيد على ضرورة متابعة الملف على المستويات القانونية والجماهيرية والسياسية. وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس البلدية، د. سمير صبحي، جملة من القرارات، بينها تنظيم جنازة شعبية للشاب بالتنسيق مع عائلته، وتنظيم وقفة احتجاجية في المدينة، إلى جانب المطالبة بعقد جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في أم الفحم.

كما شددت البلدية على ضرورة متابعة قضية تعامل عناصر "حرس الحدود" مع المواطنين في المدينة، واستكمال المسار القانوني بالتعاون مع العائلة، والعمل من أجل تشكيل لجنة تحقيق حيادية ومستقلة، بمعزل عن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش".

اللجنة الشعبية: نرفض رواية الشرطة

من جهتها، أصدرت اللجنة الشعبية في أم الفحم بيانًا حمّلت فيه الشرطة المسؤولية عن مقتل محاميد، ورفضت الرواية التي قدمتها الشرطة بشأن ملابسات إطلاق النار.

وقالت اللجنة إن مقتل الشاب يمثل، بحسب موقفها، استمرارًا لما وصفته بسياسة التعامل العنيف مع المواطنين العرب، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية للكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أعربت اللجنة عن عدم ثقتها بإحالة الملف إلى "ماحش"، مطالبة بأن تكون عائلة الشاب ممثلة في أي لجنة تحقيق يتم تشكيلها، باعتبار ذلك، وفق البيان، شرطًا لضمان الشفافية وكشف الحقيقة.

ودعت اللجنة الشعبية أهالي أم الفحم والقوى السياسية والمؤسسات والأطر المختلفة إلى الالتفاف حول عائلة محاميد والمشاركة في التحركات الاحتجاجية التي أعلنت عنها، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية على المستويات الشعبية والقانونية.

ماذا جرى؟

وقُتل علاء محاميد برصاص الشرطة في أم الفحم، يوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2026، في حادثة أثارت حالة من الغضب في المدينة.

وتأتي الواقعة في ظل توتر متواصل بين المواطنين العرب والشرطة بشأن تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات والحوادث المختلفة في البلدات العربية، وفي وقت تتكرر فيه الدعوات من السلطات المحلية واللجنة القطرية ولجنة المتابعة إلى تغيير سياسات الشرطة تجاه المجتمع العربي.

وكان "عرب 48" قد تابع تطورات الجريمة منذ الساعات الأولى، ونقل عن شقيق الضحية، خالد محاميد، مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل شقيقه ومحاسبة الشرطي المسؤول، فيما أشارت العائلة إلى رغبتها في معرفة ملابسات إطلاق النار كاملة.

وتأتي هذه المطالب أيضًا في سياق أوسع من الاحتجاجات في أم الفحم ضد تعامل الشرطة مع المواطنين العرب. وتظهر تغطية "عرب 48" خلال الآونة الأخيرة تنظيم وقفات واحتجاجات في المدينة على خلفية ما وصفه منظموها بعنف الشرطة، إلى جانب تحركات قانونية تتعلق بقيود الشرطة على تنظيم الاحتجاجات.

وفي ظل استمرار التحقيق، تتركز المطالب التي طرحتها عائلة محاميد والبلدية واللجنة الشعبية حول كشف ملابسات إطلاق النار، وتحديد المسؤولية، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشفاف، إلى جانب متابعة الملف قضائيًا وجماهيريًا.