مصرع توفيق سعيد قيس من طمرة بعد سقوطه من علو

توفي توفيق سعيد قيس من مدينة طمرة، والبالغ من العمر 53 عاما بعد سقوطه من علو، وذكر مركز "الزهراوي" الطبي أن طواقمها نقلت قيس إلى مشفى "رمبام" للعلاج، حيث أُعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بإصاباته.

لقي توفيق سعيد قيس (53 عاما) من مدينة طمرة مصرعه بعد سقوطه من الطايق الثالث.

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وذكر مركز "الزهراوي" الطبي أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الطريق إلى مستشفى "رمبام" في حيفا حيث نُقل لتلقي العلاج، ثم أُعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بإصاباته في المشفى.

وجاء في بيان المركز: "نقل مركز الزهراوي مصابا إثر سقوطه من علو، وجرى تخديره ووصله بجهاز التنفس الاصطناعي في الطريق. وخلال ذلك خضع لعملية إنعاش، وأُدخل وهو قيد الإنعاش إلى غرفة الصدمات في مستشفى ’رمبام’، حيث أُعلنت وفاته لاحقا".