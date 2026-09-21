أم الفحم: العثور على جثة عامل من الضفة وأنباء عن امتناعه عن العلاج بعد سقوطه لألا يخسر مصدر رزقه

عُثر في أم الفحم على جثة العامل عمر السدة من قلقيلية، إثر سقوطه من علو قبل أيام. وامتنع الضحية عن تلقي العلاج خشية الملاحقة لعدم حيازته تصريح عمل، بينما باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادثة.

عُثر على جثة عامل من الضفة الغربية المحتلة، في مدينة أم الفحم، مساء الإثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشخص الذي عُثر على جثّته هو عمر السدة من قرية جيت شرق قلقيلية.

الشاب الذي عُثر على جثته، عمر السدة

كما أشارت إلى أنه كان قد سقط من علوّ قبل عدّة أيام، وأُصيب بجراح خطيرة، غير أنه لم يتلقّ العلاج، خوفا من تبعات أنه لا يحمل تصريح عمل، ولكي لا يخسر مصدر رزقه.

وقال طاقم طبي وصل إلى الموقع، إنه تلقى "بلاغا عند الساعة 17:54، عن رجل وُجد فاقدًا للوعي في أم الفحم"، مضيفا أن مسعفيه أفادوا بأن "الرجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وقد فارق الحياة، وأقرّوا وفاته".

وقالت الشرطة في بيان، إنها "باشرت في لتحقيق في ملابسات العثور على جثة فلسطيني مقيم بصورة غير قانونية".

وأضافت أنها "شرعت بجمع الأدلة وفحص ملابسات الحادث، مع بحث كافة الاتجاهات"، مشيرة إلى أن "التحقيق مستمر".

وتسلّط الحادثة الضوء على الصعوبات والمخاطر الجمّة التي يواجهها العمال من الضفة الغربية في مناطق 48، بحثا عن الرزق، في ظلّ تضييق وخنق كاملين من قِبل السلطات الإسرائيلية، والتنكيل بعمال، بل وقتل بعضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مصادر رزقهم.